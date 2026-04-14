BBC World, İstanbul Kedilerini Dünya Gündemine Taşıdı: "Şehrin Turistik Cazibe Merkezleri"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 09:33

Kediler, günlük hayatımızın bir parçası. Özellikle de İstanbul'da yaşıyorsanız, bir sokak kedisi görmeden sokakta adımınızı atmanız imkansız. Biz her ne kadar kedilerle beraber yaşamaya alışmış olsak da dünya bu duruma pek alışık değil! BBC de bizlerin kedilerle yaşamını sık sık gündemine taşıyor.

Bu kez BBC World, İstanbul’un kedilerini konu alan detaylı bir içerik paylaştı!

BBC'nin paylaşımını buradan izleyebilirsiniz;

"Kedilerin yüzyıllardır hüküm sürdüğü şehirde...

Videonun çevirisini aşağıda bulabilirsiniz;

'Kedilerin yüzyıllardır hüküm sürdüğü şehirde, İstanbul'da, turistler sadece camileri ve sarayları görmek için sıraya girmiyorlar. Çoğunlukla kedilerle selfie çekmek için sıraya giriyorlar. Sosyal medyada bu kediler beklenmedik ünlüler haline geldi; turistler onları küresel yıldızlara dönüştürüyor.

Ancak kediler yüzyıllardır İstanbul yaşamının bir parçası. Şehirdeki varlıkları Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. (Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman): 'Koğuşun belirli bölümlerinde yanlarında kedi beslerlerdi ve kedilerin rahatça girip çıkabilmeleri için onlara özel kapılar yapmışlardı.'

O zamanlar kedilerin pratik bir rolü vardı; haşereleri ve fareleri kontrol ederek sarayı temiz tutmak. Hatta şehrin kedilerinin beslendiğinden emin olmaya adanmış tam zamanlı bir iş bile vardı. Bugün, sadece yerel halka günlük neşe kaynağı olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda önemli turistik cazibe merkezleri haline geldiler.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
