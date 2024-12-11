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BBC, 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı!

BBC, 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2024 - 16:27

2024 yılına veda ettiğimiz şu günlerde yılın enleri açıklanmaya başladı. BBC, 2024 yılında vizyona giren filmlerden 'Yılın en iyi filmleri'ni derledi. Gişe rekoru kıran filmlerden festival filmlerine kadar pek çok yapımı listeye ekleyen BBC, 20 film açıkladı. İşte BBC'ye göre 2024 yılının en iyi filmleri...

Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
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BBC, 2024'ün son günlerini yaşadığımız şu günlerde yılın en iyi filmlerini derledi.

BBC, 2024'ün son günlerini yaşadığımız şu günlerde yılın en iyi filmlerini derledi.

Tam 20 film sıralayan BBC, festival filmlerinden gişe rekoru kıran yapımlara kadar epey geniş bir skaladan seçimler yapmış.

Tam 20 film sıralayan BBC, festival filmlerinden gişe rekoru kıran yapımlara kadar epey geniş bir skaladan seçimler yapmış.

Hazırsanız, BBC'nin seçtiği 2024'ün en iyi filmleri:

Hazırsanız, BBC'nin seçtiği 2024'ün en iyi filmleri:

20. I'm Still Here

20. I'm Still Here

19. A Real Pain

18. Blitz

17. The Substance

16. The Seed of the Sacred Fig

15. Anora

14. Conclave

13. Nosferatu

12. Emilia Perez

11. All We Imagine as Light

10. Hard Truths

9. Babygirl

9. Babygirl

8. Gladiator II

7. Perfect Days

6. Io Capitano

5. Robot Dreams

4. La Chimera

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3. Love Lies Bleeding

3. Love Lies Bleeding

2. Civil War

2. Civil War

1. Immaculate

1. Immaculate

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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