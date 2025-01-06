Bazı Ustaların Fırsatçılıkta Sınır Tanımamasına Karşı İçini Döken Kişiler
Bazı Ustaların Fırsatçılıkta Sınır Tanımamasına Karşı İçini Döken Kişiler
Ülkemizdeki enflasyon sorunu sadece satın aldığımız ürünlerde değil bazı hizmetlerde de kendini gösteriyor. Özellikle belirli bir bilgi ve ustalık gerektiren işler için fahiş fiyatlar isteniyor. İnsanlar çareyi internet videolarında veya forumlarda arıyor. Ancak her zaman kendi işinizi halledebilecek şart ve psikolojide olamayabiliyoruz. Elbette her mesleğin iyi ve kötü temsilcileri var ama şu sıralara halk ustalardan şikayetçi. Bir Twitter kullanıcısı da eve gelen çilingirin atmaya çalıştığı kazığı paylaştı. Aynı konudan muzdarip yüzlerce kişi kötü tecrübelerini anlattı.
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Fırsatçı çilingir paylaşımı şöyle;
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Özellikle parça fiyatı adı altında çok büyük fırsatçılıklar yapılıyor.
Büyük bir ahlaksızlık sorunu var.
Hep vardı ama gün doğdu...
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Sadece mahalle ustası değil anlı şanlı onaylı teknik servisler de aynı şeyleri yapıyor.
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Kendi çözümünü bulanlar da var.
İstenen fiyatlar inanılmaz.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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