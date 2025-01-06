Bazı Ustaların Fırsatçılıkta Sınır Tanımamasına Karşı İçini Döken Kişiler

Ülkemizdeki enflasyon sorunu sadece satın aldığımız ürünlerde değil bazı hizmetlerde de kendini gösteriyor. Özellikle belirli bir bilgi ve ustalık gerektiren işler için fahiş fiyatlar isteniyor. İnsanlar çareyi internet videolarında veya forumlarda arıyor. Ancak her zaman kendi işinizi halledebilecek şart ve psikolojide olamayabiliyoruz. Elbette her mesleğin iyi ve kötü temsilcileri var ama şu sıralara halk ustalardan şikayetçi. Bir Twitter kullanıcısı da eve gelen çilingirin atmaya çalıştığı kazığı paylaştı. Aynı konudan muzdarip yüzlerce kişi kötü tecrübelerini anlattı.