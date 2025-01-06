onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bazı Ustaların Fırsatçılıkta Sınır Tanımamasına Karşı İçini Döken Kişiler

Bazı Ustaların Fırsatçılıkta Sınır Tanımamasına Karşı İçini Döken Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.01.2025 - 12:34

Ülkemizdeki enflasyon sorunu sadece satın aldığımız ürünlerde değil bazı hizmetlerde de kendini gösteriyor. Özellikle belirli bir bilgi ve ustalık gerektiren işler için fahiş fiyatlar isteniyor. İnsanlar çareyi internet videolarında veya forumlarda arıyor. Ancak her zaman kendi işinizi halledebilecek şart ve psikolojide olamayabiliyoruz. Elbette her mesleğin iyi ve kötü temsilcileri var ama şu sıralara halk ustalardan şikayetçi. Bir Twitter kullanıcısı da eve gelen çilingirin atmaya çalıştığı kazığı paylaştı. Aynı konudan muzdarip yüzlerce kişi kötü tecrübelerini anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fırsatçı çilingir paylaşımı şöyle;

Fırsatçı çilingir paylaşımı şöyle;
twitter.com

Özellikle parça fiyatı adı altında çok büyük fırsatçılıklar yapılıyor.

Özellikle parça fiyatı adı altında çok büyük fırsatçılıklar yapılıyor.
twitter.com

Büyük bir ahlaksızlık sorunu var.

Büyük bir ahlaksızlık sorunu var.
twitter.com

Hep vardı ama gün doğdu...

Hep vardı ama gün doğdu...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Sadece mahalle ustası değil anlı şanlı onaylı teknik servisler de aynı şeyleri yapıyor.

Sadece mahalle ustası değil anlı şanlı onaylı teknik servisler de aynı şeyleri yapıyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kendi çözümünü bulanlar da var.

Kendi çözümünü bulanlar da var.
twitter.com

İstenen fiyatlar inanılmaz.

İstenen fiyatlar inanılmaz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın