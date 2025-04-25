Bazı Erkek Aslanların Yelesinin Olmamasının Ardındaki İlginç Sebep

Bu yele, diğer erkekleri korkutmak ve dişilerin dikkatini çekmek gibi sosyal avantajlar sağlar. Ancak Kenya’nın Tsavo bölgesinde yaşayan erkek aslanlar, klasik yeleli görünümü taşımıyor. Bazılarının yelesi çok seyrekken, bazılarında neredeyse hiç yok. Başta bunun bir sağlık sorunu ya da geçmişte yaşanmış ağır yaralanmalardan kaynaklandığı düşünülse de Tsavo aslanlarının yelesizlik durumunun çok daha farklı bir nedeni olduğu anlaşıldı.

Tsavo bölgesinin doğası, yoğun dikenli bitki örtüsü ve oldukça sıcak havasıyla biliniyor. İşte tam da bu noktada, kalın yelenin dezavantajları ortaya çıkıyor. Sıcak hava nedeniyle vücut ısısını düzenlemek zorlaşırken, kalın bir yele av sırasında hareket kabiliyetini de kısıtlayabiliyor. Bu yüzden bölgedeki aslanlar, zamanla daha kısa ya da hiç yelesi olmayan bireyler olarak evrimleşmiş olabilir. Yani doğa, aslanları fiziksel şartlara göre yeniden şekillendirmiş diyebiliriz.