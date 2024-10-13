Bazı Avrupa Mahkemelerindeki Peruk Takma Geleneğinin ''Vay be'' Dedirten Nedenleri

Neden hala birçok avrupa ülkelerindeki mahkemelerde o ilginç görünümlü perukları görüyoruz? Bu soru tarihi bir yolculuğa çıkmamıza neden oluyor. Avukatlar ve hakimler bu geleneksel aksesuarları takarak sadece geçmişe değil, aynı zamanda adaletin sembolizmine de bir selam duruyorlar.