Bazen Hayat Böyledir: En Yakın Arkadaşınızla Dostluğunuz Bittiğinde Dinlenebilecek 12 Şarkı
Bazen Hayat Böyledir: En Yakın Arkadaşınızla Dostluğunuz Bittiğinde Dinlenebilecek 12 Şarkı
Maalesef ki dostluklar her zaman uzum ömürlü olmuyor ve arkadaşlığınızı bitirmek iki taraf için de çok daha iyi bir seçenek olabilir...
Dostluğunu bitirmek zorunda kalanlar için işte şarkılar...
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1. FINNEAS - I Lost A Friend (Official Video)
2. Billie Eilish - Six Feet Under (Lyrics)
3. The Walters -- I Love You So
4. Nirvana - All Apologies (MTV Unplugged)
5. lil happy lil sad - let me die
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6. BLEACH
7. Beabadoobee - Tired
8. Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle (Official Music Video)
9. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels
10. General Vibe - Nectarines
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