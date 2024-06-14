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Bazen Hayat Böyledir: En Yakın Arkadaşınızla Dostluğunuz Bittiğinde Dinlenebilecek 12 Şarkı

etiket Bazen Hayat Böyledir: En Yakın Arkadaşınızla Dostluğunuz Bittiğinde Dinlenebilecek 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 11:16

Maalesef ki dostluklar her zaman uzum ömürlü olmuyor ve arkadaşlığınızı bitirmek iki taraf için de çok daha iyi bir seçenek olabilir...

Dostluğunu bitirmek zorunda kalanlar için işte şarkılar...

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1. FINNEAS - I Lost A Friend (Official Video)

2. Billie Eilish - Six Feet Under (Lyrics)

3. The Walters -- I Love You So

4. Nirvana - All Apologies (MTV Unplugged)

5. lil happy lil sad - let me die

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6. BLEACH

7. Beabadoobee - Tired

8. Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle (Official Music Video)

9. Can't Get You out of My Head (Cover) - AnnenMayKantereit x Parcels

10. General Vibe - Nectarines

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11. Isaac Delusion — Bittersweet Fruit (LYRICS VIDEO)

12. tom odell - another love (slowed down)

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