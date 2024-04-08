Bayram Tatili İçin 1 Mini Dizi, Bir Film, Bir Kitap Öneriyoruz!
Bayram Tatili İçin 1 Mini Dizi, Bir Film, Bir Kitap Öneriyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Bayramda kiminle olacaksın?
4. "Nerede o eski bayramlar" diye seni darlamayacağız ama eski bayramlardan en çok özlediğin şey ne?
5. Bayramda ikram edilen bu tatlılardan hangisi favorin?
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6. Bunlardan hangisine daha çok zaman harcıyorsun?
7. Bu bayram, toplu bayram mesajı atacak mısın?
8. Çocukken hiçbir bayramda, bayram ziyaretine gitmemek için hasta numarası yaptın mı?
9. Sana bir bayram tatili hediye edecek olsak yurt içi mi tercih ederdin yurt dışı mı?
10. Son olarak bayram için planın var mı?
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