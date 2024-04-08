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Bayram Tatili İçin 1 Mini Dizi, Bir Film, Bir Kitap Öneriyoruz!

Bayram Tatili İçin 1 Mini Dizi, Bir Film, Bir Kitap Öneriyoruz!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 09:31

Bildiğiniz üzere bayram tatili 9 gün oldu. Bu uzun tatili evinde geçirecek olanlar için 1 mini dizi, 1 film ve 1 kısa kitap öneriyoruz. Testi çözüp sana en uygun önerileri alabilirsin. Hazırsan başlayalım.

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Bayramda kiminle olacaksın?

3. Bayramda kiminle olacaksın?

4. "Nerede o eski bayramlar" diye seni darlamayacağız ama eski bayramlardan en çok özlediğin şey ne?

4. "Nerede o eski bayramlar" diye seni darlamayacağız ama eski bayramlardan en çok özlediğin şey ne?

5. Bayramda ikram edilen bu tatlılardan hangisi favorin?

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6. Bunlardan hangisine daha çok zaman harcıyorsun?

7. Bu bayram, toplu bayram mesajı atacak mısın?

8. Çocukken hiçbir bayramda, bayram ziyaretine gitmemek için hasta numarası yaptın mı?

8. Çocukken hiçbir bayramda, bayram ziyaretine gitmemek için hasta numarası yaptın mı?

9. Sana bir bayram tatili hediye edecek olsak yurt içi mi tercih ederdin yurt dışı mı?

10. Son olarak bayram için planın var mı?

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Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Film Önerimiz;

  • Bugün Aslında Dündü

Mini Dizi Önerimiz;

  • Kuvvetli Bir Alkış

Kitap Önerimiz;

  • Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu - Eric Emmanuel Schmitt

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Film Önerimiz;

  • Chinese Coffee

Mini Dizi Önerimiz;

  • Beef

Kitap Önerimiz;

  • Günler, Aylar, Yıllar - Yan Lianke

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Film Önerimiz;

  • The Day I Became a Woman

Mini Dizi Önerimiz;

  • The Crowded Room

Kitap Önerimiz;

  • İşte Böyle Oldu - Natalia Ginzburg

Senin için önerilerimiz;

Senin için önerilerimiz;

Film Önerimiz;

  • Lamb

Mini Dizi Önerimiz;

  • 3 Cisim Teorisi

Kitap Önerimiz;

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