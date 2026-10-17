Yakup Kerem Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği Bildirilen İsim
Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim 2026 akşamı Eşref Kemal Saral'a yönelik silahlı saldırının ardından adı geçen Yakup Kerem Saral, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Yakup Kerem Saral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberlere yansıyan bilgiler.
Yakup Kerem Saral, haberlerde Sarallar grubunun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyor.
Yakup Kerem Saral Kaç Yaşında, Nereli?
Adı İlk Kez Ne Zaman Duyuldu?
Yakup Kerem Saral'ın adı kamuoyunda ilk kez 2005'te, Sarallar ile Şahinler arasındaki çatışma döneminde duyuldu. Sarallar grubunun lideri olarak bilinen Hüseyin Saral'ın 31 Ocak 2005'te İtalya'nın başkenti Roma'da öldürülmesinin ardından iki grup arasındaki gerilim tırmandı. Haberlere göre Yakup Kerem Saral, bu dönemde Ümit Saral ile birlikte Sarallar tarafında öne çıkan isimler arasında gösterildi. Yakup Kerem Saral'ın Ocak 2011'de azami tutukluluk süresi gerekçesiyle tahliye edildiği aktarılıyor.
Sedat Şahin Soruşturmasında Adı Geçti
Eylül 2026'da İstanbul'da Sarallar grubuna yönelik bir operasyon düzenlendi. Haberlere göre soruşturmada Yakup Kerem Saral'ın yurt dışından Sedat Şahin'e yönelik bir saldırı hazırlığını yönlendirdiği iddia ediliyor. Operasyonda Beykoz'da roketatar ve otomatik silahlar ele geçirildiği, 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yakup Kerem Saral hakkındaki iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği İddia Edildi
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