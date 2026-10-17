Yakup Kerem Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği Bildirilen İsim

Basına yansıyan haberlerde Yakup Kerem Saral, Sarallar grubunun üst düzey isimlerinden biri olarak geçiyor. Yakup Kerem Saral hakkında kırmızı bülten bulunduğu ve uzun süredir yurt dışında firari olduğu bildiriliyor. Bazı haberlerde 2005'te Roma'da öldürülen Hüseyin Saral'ın yeğeni olduğu yazılıyor; bu akrabalık bilgisi resmî bir kaynakla doğrulanmış değil.