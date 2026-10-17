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Yakup Kerem Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği Bildirilen İsim

Yakup Kerem Saral Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği Bildirilen İsim

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
17.10.2026 - 11:18
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Trabzon'un Of ilçesinde 15 Ekim 2026 akşamı Eşref Kemal Saral'a yönelik silahlı saldırının ardından adı geçen Yakup Kerem Saral, internette en çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Yakup Kerem Saral kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberlere yansıyan bilgiler.

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Yakup Kerem Saral, haberlerde Sarallar grubunun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyor.

Yakup Kerem Saral, haberlerde Sarallar grubunun önde gelen isimlerinden biri olarak anılıyor.

Basına yansıyan haberlerde Yakup Kerem Saral, Sarallar grubunun üst düzey isimlerinden biri olarak geçiyor. Yakup Kerem Saral hakkında kırmızı bülten bulunduğu ve uzun süredir yurt dışında firari olduğu bildiriliyor. Bazı haberlerde 2005'te Roma'da öldürülen Hüseyin Saral'ın yeğeni olduğu yazılıyor; bu akrabalık bilgisi resmî bir kaynakla doğrulanmış değil.

Yakup Kerem Saral Kaç Yaşında, Nereli?

Yakup Kerem Saral'ın doğum tarihi ve doğum yeri hakkında kamuya açık resmî bir bilgi bulunmuyor. Saral ailesinin kökeninin Trabzon'un Of ilçesine dayandığı biliniyor.

Adı İlk Kez Ne Zaman Duyuldu?

Yakup Kerem Saral'ın adı kamuoyunda ilk kez 2005'te, Sarallar ile Şahinler arasındaki çatışma döneminde duyuldu. Sarallar grubunun lideri olarak bilinen Hüseyin Saral'ın 31 Ocak 2005'te İtalya'nın başkenti Roma'da öldürülmesinin ardından iki grup arasındaki gerilim tırmandı. Haberlere göre Yakup Kerem Saral, bu dönemde Ümit Saral ile birlikte Sarallar tarafında öne çıkan isimler arasında gösterildi. Yakup Kerem Saral'ın Ocak 2011'de azami tutukluluk süresi gerekçesiyle tahliye edildiği aktarılıyor.

Sedat Şahin Soruşturmasında Adı Geçti

Eylül 2026'da İstanbul'da Sarallar grubuna yönelik bir operasyon düzenlendi. Haberlere göre soruşturmada Yakup Kerem Saral'ın yurt dışından Sedat Şahin'e yönelik bir saldırı hazırlığını yönlendirdiği iddia ediliyor. Operasyonda Beykoz'da roketatar ve otomatik silahlar ele geçirildiği, 7'si İran uyruklu 19 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yakup Kerem Saral hakkındaki iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği İddia Edildi

Eşref Saral Saldırısını Üstlendiği İddia Edildi

Eşref Kemal Saral, 15 Ekim 2026 akşamı Of'ta silahlı saldırıya uğradı ve beş kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 Ekim'de basına yansıyan haberlere göre Yakup Kerem Saral, sosyal medyada paylaşıldığı aktarılan bir açıklamayla saldırıyı üstlendiği iddia edildi. Yakup Kerem Saral'ın açıklamasında saldırıyı ailenin itibarını korumak gerekçesiyle yaptığını öne sürdüğü ve Eşref Kemal Saral'ı sosyal medyada kamuoyunu yönlendirmekle suçladığı belirtildi. Açıklamanın Yakup Kerem Saral'a ait olduğu ve içindeki iddialar resmî makamlarca teyit edilmedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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