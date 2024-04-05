Bayram Tatili Gelmeden Bayram Havası Yaşatacak 12 Şarkı
Bayram Tatili Gelmeden Bayram Havası Yaşatacak 12 Şarkı
Bayram tatili gelmeden önce ruhunu tatil havasına hazırlamak isteyenler buraya!
Bayram tatili gelmeden moda girmeni sağlayacak 12 şarkı bu içerikte!
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1. Ayten Alpman - Memleketim
2. Şenay- Sev Kardeşim
3. Yeliz - Bu Ne Dünya Kardeşim
4. Gençlik Başımda Duman
5. Sezen Aksu - Olmaz Olsun (Official Audio)
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6. Gönül Akkor - Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya
7. Yeşim - Olmaz Böyle Şey
8. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan (Official Video)
9. Aşk Eski Bir Yalan
10. Nilüfer - Dünya Dönüyor (Official Audio)
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11. Ajda Pekkan - AJDA - Sana Ne Kime Ne (1975)
12. Emel Sayın-Mavi Boncuk
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