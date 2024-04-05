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Bayram Tatili Gelmeden Bayram Havası Yaşatacak 12 Şarkı

etiket Bayram Tatili Gelmeden Bayram Havası Yaşatacak 12 Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 17:46

Bayram tatili gelmeden önce ruhunu tatil havasına hazırlamak isteyenler buraya!

Bayram tatili gelmeden moda girmeni sağlayacak 12 şarkı bu içerikte!

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1. Ayten Alpman - Memleketim

2. Şenay- Sev Kardeşim

3. Yeliz - Bu Ne Dünya Kardeşim

4. Gençlik Başımda Duman

5. Sezen Aksu - Olmaz Olsun (Official Audio)

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6. Gönül Akkor - Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya

7. Yeşim - Olmaz Böyle Şey

8. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan (Official Video)

9. Aşk Eski Bir Yalan

10. Nilüfer - Dünya Dönüyor (Official Audio)

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11. Ajda Pekkan - AJDA - Sana Ne Kime Ne (1975)

12. Emel Sayın-Mavi Boncuk

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