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Bayern Münihli Alara Şehitler, İsmini Kullanan Nazileri Engelledi

Bayern Münihli Alara Şehitler, İsmini Kullanan Nazileri Engelledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 23:41

Almanya'da aşırı sağın yükselmesiyle birlikte Naziler de artık daha cesur davranıyor. Sokakta daha fazla görünür olan Nazilerin şüphesiz en büyük gösteri alanları sosyal medya oluyor. Nazilerin bu kez hedefi annesi Alman babası Türk olan kadın futbolcu Alara Şehitler oldu. Formasının arkasında soyadı yazan Alara, Nazilerin istismarı sonrasında formasında değişikliğe gitti.

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Alara Şehitler, Almanya'da Nazilerin kendi aralarındaki esprilerine konu oluyordu.

Alara Şehitler, Almanya'da Nazilerin kendi aralarındaki esprilerine konu oluyordu.

Almanya'nın genç futbol yıldızı Alara Şehitler, soyadı nedeniyle sosyal medyada nefret söylemlerine maruz kalıyor. Bayern Münih forması giyen ve Almanya milli takımında oynayan 19 yaşındaki futbolcunun 'Şehitler' soyadı, aşırı sağcı gruplar tarafından kasıtlı olarak manipüle ediliyor. 

Sosyal medyada paylaşılan bazı gönderilerde, soyadının ilk iki harfi kapatılarak sadece 'hitler' kısmı vurgulanıyor. Bu şekilde, futbolcunun ismi Nazi propagandası aracı haline getirilmeye çalışılıyor.

UEFA başvuruyu onayladı.

UEFA başvuruyu onayladı.

Almanya'nın yükselen futbol yıldızı Alara Şehitler, uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Alman annesi ve Türk babasıyla iki kültürü temsil eden 19 yaşındaki yetenek, son olarak Almanya'nın İskoçya'yı 4-0 yendiği Uluslar Ligi maçında 'Alara' yazılı formasıyla sahne aldı.

DW'de yer alan habere göre Alara Şehitler, formadaki isim değişikliğinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini söyledi. Alman kamu televizyonu ZDF'e konuşan Şehitler, 'Konuyu dile getirdim, bir kulüp yetkilisi de UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) ve DFB (Alman Futbol Federasyonu) ile durumu hızla netliğe kavuşturdu' dedi.

Artık hem Bayern'de hem de Almanya Milli Takımı'nda Alara ismiyle forma giyecek.

Artık hem Bayern'de hem de Almanya Milli Takımı'nda Alara ismiyle forma giyecek.

Bavyera Futbol Federasyonu Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele Bölümü'nden Frank Schweizerhof, Alara Şehitler'in ön adıyla forma giyme kararını değerlendirdi. Schweizerhof bu kararı 'anlaşılır ve cesurca' şeklinde nitelendirdi. 

Aşırı sağcı çevrelerin Şehitler soyadını kötüye kullanmasına dikkat çeken Schweizerhof, oyuncunun onlara fırsat vermemek için aldığı bu kararın 'üzücü ama gerekli' olduğunu vurguladı. Federasyon yetkilisi, genç futbolcunun bu yaklaşımını profesyonel bulduğunu ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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