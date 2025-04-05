Bayern Münihli Alara Şehitler, İsmini Kullanan Nazileri Engelledi

Almanya'da aşırı sağın yükselmesiyle birlikte Naziler de artık daha cesur davranıyor. Sokakta daha fazla görünür olan Nazilerin şüphesiz en büyük gösteri alanları sosyal medya oluyor. Nazilerin bu kez hedefi annesi Alman babası Türk olan kadın futbolcu Alara Şehitler oldu. Formasının arkasında soyadı yazan Alara, Nazilerin istismarı sonrasında formasında değişikliğe gitti.

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