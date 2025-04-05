Bayern Münihli Alara Şehitler, İsmini Kullanan Nazileri Engelledi
Bayern Münihli Alara Şehitler, İsmini Kullanan Nazileri Engelledi
Almanya'da aşırı sağın yükselmesiyle birlikte Naziler de artık daha cesur davranıyor. Sokakta daha fazla görünür olan Nazilerin şüphesiz en büyük gösteri alanları sosyal medya oluyor. Nazilerin bu kez hedefi annesi Alman babası Türk olan kadın futbolcu Alara Şehitler oldu. Formasının arkasında soyadı yazan Alara, Nazilerin istismarı sonrasında formasında değişikliğe gitti.
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Alara Şehitler, Almanya'da Nazilerin kendi aralarındaki esprilerine konu oluyordu.
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UEFA başvuruyu onayladı.
Artık hem Bayern'de hem de Almanya Milli Takımı'nda Alara ismiyle forma giyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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