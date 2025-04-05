onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Teknik Direktör Tudor'dan Büyük Övgü

Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Teknik Direktör Tudor'dan Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 20:21

Milli takımda genç yaşında fark yaratmayı başarabilen isimlerden biri de Kenan Yıldız oldu. Kenan hem altyapı kariyeri hem kulüp kariyeri hem de milli takım kariyeriyle adeta bir peri masalı yaşıyor. Juventus'ta 10 numarayı da alan Kenan, İtalyanların adeta gözbebeği... Del Piero'nun formasını sırtına geçirdikten sonra performansını artıran Kenan'a bir övgüde yeni teknik direktörü Igor Tudor'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Yıldız durdurulamıyor.

Kenan Yıldız durdurulamıyor.

Juventus'ta kendini kabul ettirme aşamasındayken harika bir Avrupa Şampiyonası dönemi geçiren Kenan, döndüğünde de kulübü tarafından 10 numara ve yeni kontratla ödüllendirildi. 

Kenan'ın artan performansıyla nasıl durdurulamaz bir makineye dönüştüğü ise herkesin kabul ettiği bir gerçek.

Yeni teknik direktörü Igor Tudor da sessiz kalmadı.

Yeni teknik direktörü Igor Tudor da sessiz kalmadı.

Juventus takım olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Yaşanan teknik direktör değişimi de bunun bir kanıtı. Motta'nın futbol tabiriyle pek 'tutmadığı' Kenan için Tudor bir şans gibi görünüyor. Hırvat teknik direktör Del Piero ile takım arkadaşı olarak Kenan'ın yeteneklerini daha net bir şekilde farkında.

"Şampiyonlar asla tatmin olmaz"

"Şampiyonlar asla tatmin olmaz"

Kenan'ın yeteneğine övgüler yağdıran Igor Tudor, 'Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halil Değerli

Bir spor yorumcusu şöyle birşey demişti... "Juventus, durduk yere kimseye on numaralı formayı vermez..." 👏👏👏