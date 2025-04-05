Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Teknik Direktör Tudor'dan Büyük Övgü
Milli Futbolcu Kenan Yıldız'a Teknik Direktör Tudor'dan Büyük Övgü
Milli takımda genç yaşında fark yaratmayı başarabilen isimlerden biri de Kenan Yıldız oldu. Kenan hem altyapı kariyeri hem kulüp kariyeri hem de milli takım kariyeriyle adeta bir peri masalı yaşıyor. Juventus'ta 10 numarayı da alan Kenan, İtalyanların adeta gözbebeği... Del Piero'nun formasını sırtına geçirdikten sonra performansını artıran Kenan'a bir övgüde yeni teknik direktörü Igor Tudor'dan geldi.
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Kenan Yıldız durdurulamıyor.
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Yeni teknik direktörü Igor Tudor da sessiz kalmadı.
"Şampiyonlar asla tatmin olmaz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bir spor yorumcusu şöyle birşey demişti... "Juventus, durduk yere kimseye on numaralı formayı vermez..." 👏👏👏