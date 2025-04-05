Juventus takım olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Yaşanan teknik direktör değişimi de bunun bir kanıtı. Motta'nın futbol tabiriyle pek 'tutmadığı' Kenan için Tudor bir şans gibi görünüyor. Hırvat teknik direktör Del Piero ile takım arkadaşı olarak Kenan'ın yeteneklerini daha net bir şekilde farkında.