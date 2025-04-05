PFDK Maç Takvimi Nedeniyle Fenerbahçe'nin Cezalarını Açıkladı
PFDK Maç Takvimi Nedeniyle Fenerbahçe'nin Cezalarını Açıkladı
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Maça damgasını vuran ne goller, ne sonuç oldu. Maça damgasını hiç dinmeyen bir tempoda yaşanan gerginlikler oldu. Son olarak Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla konuşulan derbide cezalar açıklandı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe yarın Trabzonspor ile oynayacak. Bu sebeple Fenerbahçe'nin cezaları önden görüşülerek karara bağlandı.
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı bir kez daha olaylar anıldı.
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Mourinho yarın sahada olacak.
Mert Hakan ve Fred de sınırın altında kaldı, sahada olacak.
Yardımcı ekip de ceza aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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