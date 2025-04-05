PFDK Maç Takvimi Nedeniyle Fenerbahçe'nin Cezalarını Açıkladı

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Maça damgasını vuran ne goller, ne sonuç oldu. Maça damgasını hiç dinmeyen bir tempoda yaşanan gerginlikler oldu. Son olarak Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla konuşulan derbide cezalar açıklandı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe yarın Trabzonspor ile oynayacak. Bu sebeple Fenerbahçe'nin cezaları önden görüşülerek karara bağlandı.