onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe , Galatasaray
PFDK Maç Takvimi Nedeniyle Fenerbahçe'nin Cezalarını Açıkladı

PFDK Maç Takvimi Nedeniyle Fenerbahçe'nin Cezalarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.04.2025 - 19:42

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 2-1 kaybetti. Maça damgasını vuran ne goller, ne sonuç oldu. Maça damgasını hiç dinmeyen bir tempoda yaşanan gerginlikler oldu. Son olarak Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkmasıyla konuşulan derbide cezalar açıklandı. Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Fenerbahçe yarın Trabzonspor ile oynayacak. Bu sebeple Fenerbahçe'nin cezaları önden görüşülerek karara bağlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bir kez daha olaylar anıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bir kez daha olaylar anıldı.

Kupada deplasman takımı olarak sahaya çıkan Galatasaray, 2-1 ile tur atlayan taraf oldu. Bunun yanında maç içi ve maç sonu yaşananlar sebebiyle iki takım da futbolcularıyla beraber PFDK'ya sevk edildi. 

Yarın maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin cezası önden görüşülerek karara bağlandı.

Mourinho yarın sahada olacak.

Mourinho yarın sahada olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan tartışmada rakibi Okan Buruk'un burnunu sıkmış, bu hareket sonucu Buruk yere düşmüştü. Olayın ardından PFDK'ye sevk edilen Portekizli teknik adam, üç maç men cezası aldı.  

Cezasının ilk etapta 4 maçtan az olması nedeniyle Mourinho'nun bu yaptırımı Ziraat Türkiye Kupası'nda çekeceği öğrenildi. Bu durum,Portekizli teknik direktörün yarınki Trabzonspor karşılaşmasında takımının başında olabileceği anlamına geliyor.

Mert Hakan ve Fred de sınırın altında kaldı, sahada olacak.

Mert Hakan ve Fred de sınırın altında kaldı, sahada olacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred'e üç maçlık ceza verildi. Aynı maçın son dakikalarında kırmızı kartla oyun dışı kalan Mert Hakan Yandaş ise bir maç men cezası aldı.  

Her iki futbolcunun da cezalarını Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek olması nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarında forma şansı bulabilecekleri belirtildi. Bu durum, sarı-lacivertli ekibin lig mücadelesinde kadro seçeneklerini önemli ölçüde koruyacağı anlamına geliyor.

Yardımcı ekip de ceza aldı.

Yardımcı ekip de ceza aldı.

Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic de PFDK tarafından dörder maç men cezası aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın