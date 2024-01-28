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Başlarına Gelen Paranormal Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Kişiler

Başlarına Gelen Paranormal Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Kişiler

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 15:31

Hayatta başımıza bazen açıklanamayan olaylar gelebiliyor. Birine anlatmaya bile çekindiğiniz korkunç şeyler olabiliyor. Kullanıcılar, ürkütücü deneyimlerini paylaştılar. Detaylar için buyurun...👇

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1. "Ofiste güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Gece bir çalışan gelip, bir şey alması gerektiğini söyledi ve kimliğini gösterdi. Birkaç saat sonra çıkmadığını fark ettim ve tüm ışıkları açıp baktım."

1. "Ofiste güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Gece bir çalışan gelip, bir şey alması gerektiğini söyledi ve kimliğini gösterdi. Birkaç saat sonra çıkmadığını fark ettim ve tüm ışıkları açıp baktım."

'Göremeyince kameralara baktım. Orada da yoktu. Görev saatim dolunca bu olayı çalışma arkadaşlarıma bildirip, çıktım. Ertesi gün patronum aradı ve o kişinin birkaç gündür şehir dışında tatilde olduğunu bir süre daha gelmeyeceğini söyledi.'

2. "Babamın evindeylen kız kardeşimin odasında ayak sesleri duydum. Baktığımda babam da odanın kapısındaydı. O da sesleri duymuştu. İçeri baktık ama kimse yoktu."

2. "Babamın evindeylen kız kardeşimin odasında ayak sesleri duydum. Baktığımda babam da odanın kapısındaydı. O da sesleri duymuştu. İçeri baktık ama kimse yoktu."

'Bu günden sonra genellikle sabahın erken saatlerinde ayak sesleri duymaya başladık. Ayrıca ne zaman babamın evinde duş alsam arkamda birinin durduğunu hissederdim. Sonunda o kadar strese girdim ki evde duş almayı bıraktım. Babam bir gün bana şunu sordu: 'Burada duş alırken hiç birisinin seninle duşta olduğunu hissettin mi?' Aylardır kimseye bundan bahsetmemiştim.'

3. "Çocukluğumda ateşim çıktığında, bir adamın çok derin bir sesle saydığını duyardım. Birden yukarıya doğru sayıyordu. Sayılar büyüdükçe ses daha yüksek ve daha yoğun hale gelirdi. Yaşım ilerledikçe daha az sıklıkta olmaya başladı."

3. "Çocukluğumda ateşim çıktığında, bir adamın çok derin bir sesle saydığını duyardım. Birden yukarıya doğru sayıyordu. Sayılar büyüdükçe ses daha yüksek ve daha yoğun hale gelirdi. Yaşım ilerledikçe daha az sıklıkta olmaya başladı."

4. "Mezarlık bakım işlerinde çalışıyorum. Gece işlerimi halletmek için kalmıştım. Bodrum kapısının açıldığını ve birinin aşağıya indiğini duydum. Seslendim ancak cevap alamadım."

4. "Mezarlık bakım işlerinde çalışıyorum. Gece işlerimi halletmek için kalmıştım. Bodrum kapısının açıldığını ve birinin aşağıya indiğini duydum. Seslendim ancak cevap alamadım."

'Sonunda bakacak cesareti topladığımda, orada kimse yoktu. Bodruma baktım, boştu. Bütün kapılar kilitliydi.'

5. "Ben 6 yaşlarındaydım, ablam ise 12 yaşındaydı ve aynı odayı paylaşıyorduk. Annem komodinimizi, çalışmayan ve fişi takılı olmayan antika bir telefonla süslemişti. Kız kardeşim ve ben uyuyorduk ve bir sebepten dolayı ikimiz de aynı anda uyandık. Korku hissettiğimi hatırlıyorum. Daha sonra aramızdaki telefon çaldı.

5. "Ben 6 yaşlarındaydım, ablam ise 12 yaşındaydı ve aynı odayı paylaşıyorduk. Annem komodinimizi, çalışmayan ve fişi takılı olmayan antika bir telefonla süslemişti. Kız kardeşim ve ben uyuyorduk ve bir sebepten dolayı ikimiz de aynı anda uyandık. Korku hissettiğimi hatırlıyorum. Daha sonra aramızdaki telefon çaldı.

'Gözlerimizi kapattık ve ikimiz de battaniyelerimizin altına saklandık. İkimiz de bunun bir rüya olduğunu düşündük.'

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6. "Babam hastanede yatıyordu. Ben evde arkadaşımla mesajlaşıyordum. Babamın nasıl olduğunu sordu. Kafamı kaldırdığımda sandalyede oturduğunu gördüm. İyi şu anda yanımda oturuyor dedim. Arkadaşım 'hastanede değil miydi?' diye sordu. Tekrar aynı yere baktığımda babam yoktu."

'21 sene sonra babam, 'hastanede yatarken bir an için sanki evde senin odanda oturuyordum' dedi. Ben de ona kendi deneyimimi anlattım.'

7. "6 yaşımdayken birinin omzumu okşadığını fark edip uyandım ama kimse yoktu. Tekrar gözümü kapattığımda yine biri omzumu okşuyor üstümü kapatıyor gibi hissettim. "

7. "6 yaşımdayken birinin omzumu okşadığını fark edip uyandım ama kimse yoktu. Tekrar gözümü kapattığımda yine biri omzumu okşuyor üstümü kapatıyor gibi hissettim. "

'Annem biz taşınmadan önce o dairede ölen bir kadın olduğunu biliyordu. Benim üstümü kapatan kişinin o olduğuna inanıyordu.'

8. "Marketteyken önümdeki raftaki tortillla paketi raftan atladı. Ne kaydı ne de düştü. Etrafta kimse yoktu ve bu çok korkutucuydu."

8. "Marketteyken önümdeki raftaki tortillla paketi raftan atladı. Ne kaydı ne de düştü. Etrafta kimse yoktu ve bu çok korkutucuydu."

9. "Yaklaşık 20 yıl önce gece geç saatlerde televizyon izliyordum. O zaman üç yaşındaki oğlum 'Baba gel odamdaki kadını gör' dedi. Evde bir tuhaflık hissettiğim için korktum ve odasına gittim. Kimse yoktu. Oğlum, 'O artık gitti' dedi. Onu nerede gördüğünü sorduğumda 'duvardan çıkıyor' dedi."

9. "Yaklaşık 20 yıl önce gece geç saatlerde televizyon izliyordum. O zaman üç yaşındaki oğlum 'Baba gel odamdaki kadını gör' dedi. Evde bir tuhaflık hissettiğim için korktum ve odasına gittim. Kimse yoktu. Oğlum, 'O artık gitti' dedi. Onu nerede gördüğünü sorduğumda 'duvardan çıkıyor' dedi."

10. "15 yaşımdayken birinin yüksek sesle nefes aldığını duyup, uyandım. O gece korkup ebeveynlerimin odasında uyudum. Ertesi gün babam komşuya ses duyup, duymadığını sordu."

10. "15 yaşımdayken birinin yüksek sesle nefes aldığını duyup, uyandım. O gece korkup ebeveynlerimin odasında uyudum. Ertesi gün babam komşuya ses duyup, duymadığını sordu."

'Adam banyoya girdiğinde tuhaf nefesler duyduğunu söyledi. Karısının ona şaka yaptığını düşünmüş ama karısı uyuyormuş.

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11. "Oğlum yaklaşık 18 aylıktı ve genellikle beşiğinde uyuyordu. Bir gün kendi kendine gülerken buldum onu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda 'adamla' dedi. Hemen onu kucaklayıp birkaç saatliğine evi terk ettim."

11. "Oğlum yaklaşık 18 aylıktı ve genellikle beşiğinde uyuyordu. Bir gün kendi kendine gülerken buldum onu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda 'adamla' dedi. Hemen onu kucaklayıp birkaç saatliğine evi terk ettim."

12. "Anneannemin öldüğü gün onun evine uğradım. Uyumaya çalışırken hizmetçinin odasından bir uğultu duydum. Sesin hizmetçi odasından olmadığını, anneannemin odasından geldiğini anladım .Onu gördüm, oradaydı. Misafir odasına yürüdü ve sonra gitti.

12. "Anneannemin öldüğü gün onun evine uğradım. Uyumaya çalışırken hizmetçinin odasından bir uğultu duydum. Sesin hizmetçi odasından olmadığını, anneannemin odasından geldiğini anladım .Onu gördüm, oradaydı. Misafir odasına yürüdü ve sonra gitti.

'Annemle en son aynı yatakta uyuduğumda 8 yaşımdaydım. O gece onun yatağına girdim ve sabaha kadar uyanık kaldım.'

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