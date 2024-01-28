Başlarına Gelen Paranormal Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Kişiler
Başlarına Gelen Paranormal Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Kişiler
Hayatta başımıza bazen açıklanamayan olaylar gelebiliyor. Birine anlatmaya bile çekindiğiniz korkunç şeyler olabiliyor. Kullanıcılar, ürkütücü deneyimlerini paylaştılar. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Ofiste güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Gece bir çalışan gelip, bir şey alması gerektiğini söyledi ve kimliğini gösterdi. Birkaç saat sonra çıkmadığını fark ettim ve tüm ışıkları açıp baktım."
2. "Babamın evindeylen kız kardeşimin odasında ayak sesleri duydum. Baktığımda babam da odanın kapısındaydı. O da sesleri duymuştu. İçeri baktık ama kimse yoktu."
3. "Çocukluğumda ateşim çıktığında, bir adamın çok derin bir sesle saydığını duyardım. Birden yukarıya doğru sayıyordu. Sayılar büyüdükçe ses daha yüksek ve daha yoğun hale gelirdi. Yaşım ilerledikçe daha az sıklıkta olmaya başladı."
4. "Mezarlık bakım işlerinde çalışıyorum. Gece işlerimi halletmek için kalmıştım. Bodrum kapısının açıldığını ve birinin aşağıya indiğini duydum. Seslendim ancak cevap alamadım."
5. "Ben 6 yaşlarındaydım, ablam ise 12 yaşındaydı ve aynı odayı paylaşıyorduk. Annem komodinimizi, çalışmayan ve fişi takılı olmayan antika bir telefonla süslemişti. Kız kardeşim ve ben uyuyorduk ve bir sebepten dolayı ikimiz de aynı anda uyandık. Korku hissettiğimi hatırlıyorum. Daha sonra aramızdaki telefon çaldı.
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6. "Babam hastanede yatıyordu. Ben evde arkadaşımla mesajlaşıyordum. Babamın nasıl olduğunu sordu. Kafamı kaldırdığımda sandalyede oturduğunu gördüm. İyi şu anda yanımda oturuyor dedim. Arkadaşım 'hastanede değil miydi?' diye sordu. Tekrar aynı yere baktığımda babam yoktu."
7. "6 yaşımdayken birinin omzumu okşadığını fark edip uyandım ama kimse yoktu. Tekrar gözümü kapattığımda yine biri omzumu okşuyor üstümü kapatıyor gibi hissettim. "
8. "Marketteyken önümdeki raftaki tortillla paketi raftan atladı. Ne kaydı ne de düştü. Etrafta kimse yoktu ve bu çok korkutucuydu."
9. "Yaklaşık 20 yıl önce gece geç saatlerde televizyon izliyordum. O zaman üç yaşındaki oğlum 'Baba gel odamdaki kadını gör' dedi. Evde bir tuhaflık hissettiğim için korktum ve odasına gittim. Kimse yoktu. Oğlum, 'O artık gitti' dedi. Onu nerede gördüğünü sorduğumda 'duvardan çıkıyor' dedi."
10. "15 yaşımdayken birinin yüksek sesle nefes aldığını duyup, uyandım. O gece korkup ebeveynlerimin odasında uyudum. Ertesi gün babam komşuya ses duyup, duymadığını sordu."
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11. "Oğlum yaklaşık 18 aylıktı ve genellikle beşiğinde uyuyordu. Bir gün kendi kendine gülerken buldum onu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda 'adamla' dedi. Hemen onu kucaklayıp birkaç saatliğine evi terk ettim."
12. "Anneannemin öldüğü gün onun evine uğradım. Uyumaya çalışırken hizmetçinin odasından bir uğultu duydum. Sesin hizmetçi odasından olmadığını, anneannemin odasından geldiğini anladım .Onu gördüm, oradaydı. Misafir odasına yürüdü ve sonra gitti.
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