Başlarına Gelen Paranormal Olayları Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan Kişiler

'Bu günden sonra genellikle sabahın erken saatlerinde ayak sesleri duymaya başladık. Ayrıca ne zaman babamın evinde duş alsam arkamda birinin durduğunu hissederdim. Sonunda o kadar strese girdim ki evde duş almayı bıraktım. Babam bir gün bana şunu sordu: 'Burada duş alırken hiç birisinin seninle duşta olduğunu hissettin mi?' Aylardır kimseye bundan bahsetmemiştim.'