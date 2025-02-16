Basketbolda Türkiye Kupası Sahibini Buldu: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 104-81 Yendi

39. ING Türkiye Kupası Şanlıurfa'da yapılan maçlarla tamamlandı. Finalde Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu bir yoldan geldiği final maçında Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Siyah Beyazlıların dahil olmakta zorlandığı maçta kupa Fenerbahçe Beko'nun oldu. Beşiktaş'ın kupa hasreti de devam etti.