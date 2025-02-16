Basketbolda Türkiye Kupası Sahibini Buldu: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 104-81 Yendi
Basketbolda Türkiye Kupası Sahibini Buldu: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 104-81 Yendi
39. ING Türkiye Kupası Şanlıurfa'da yapılan maçlarla tamamlandı. Finalde Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu bir yoldan geldiği final maçında Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Siyah Beyazlıların dahil olmakta zorlandığı maçta kupa Fenerbahçe Beko'nun oldu. Beşiktaş'ın kupa hasreti de devam etti.
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39. ING Türkiye Kupası Finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, 11 Nisan Salonu'nda karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe ilk periyottan itibaren maça ağırlığını koydu ve salondan kupa ile ayrılan taraf olmayı başardı.
İlk periyot 27-19, devre 58-40, üçüncü periyot 82-60 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Maç ise 104 - 81 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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