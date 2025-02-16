Size "Böyle Şeyler de mi Varmış?" Dedirtecek 13 Sıra Dışı Spor
Size "Böyle Şeyler de mi Varmış?" Dedirtecek 13 Sıra Dışı Spor
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1. Slamball
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2. GAA Handball
3. Fierljeppen
4. Sepak Takraw
5. Bossaball
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6. Cycle Ball
7. Kabaddi
8. Underwater Hockey
9. Chess Boxing
10. Quidditch
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11. Teqball
12. Hantis
13. Yukigassen
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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