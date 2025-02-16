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Size "Böyle Şeyler de mi Varmış?" Dedirtecek 13 Sıra Dışı Spor

Size "Böyle Şeyler de mi Varmış?" Dedirtecek 13 Sıra Dışı Spor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.02.2025 - 15:54

Dünyada futbol, basketbol ve tenis gibi popüler sporlar milyonları peşinden sürüklese de, bazı spor dalları var ki hem kuralları hem de konseptiyle 'Gerçekten böyle bir spor var mı?' sorusunu sorduruyor. İşte dünya çapında yapılan en ilginç sporlardan 13'ü!

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1. Slamball

1. Slamball

Basketbol ve trambolin birleşirse ne olur? Slamball, smaç odaklı bir basketbol türüdür. Sahada stratejik yerleştirilmiş trambolinler sayesinde oyuncular yüksek sıçramalar yaparak sayılar kazanmaya çalışır.

2. GAA Handball

2. GAA Handball

İrlanda kökenli bu spor, squash ve hentbol karışımı bir oyundur. Oyuncular ellerini kullanarak topu duvara vurur ve rakibinin karşılık verememesini sağlamaya çalışır.

3. Fierljeppen

3. Fierljeppen

Hollanda’nın geleneksel bir spor dalı olan Fierljeppen, atletlerin uzun bir sırık yardımıyla su kanallarının üzerinden atlamaya çalıştığı bir spordur. Uzun atlama ile sırıkla atlamanın bir karışımı gibidir.

4. Sepak Takraw

4. Sepak Takraw

Tayland ve Güneydoğu Asya'da popüler olan bu spor, ayak voleybolu olarak da bilinir. Oyuncular, file üzerinden topu geçirmeye çalışırken sadece ayaklarını, başlarını, omuzlarını ve dizlerini kullanabilirler.

5. Bossaball

5. Bossaball

Futbol, voleybol ve trambolinin birleştiği bu spor, sıçrama gücüne dayalı bir oyun. Takımlar, trambolin üzerinde zıplayarak voleybol benzeri bir oyun oynar ve smaçlar oldukça havalı görünür!

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6. Cycle Ball

6. Cycle Ball

Futbolu bisiklet üstünde oynamaya ne dersin? Cycle Ball'da, oyuncular bisiklet üzerinde dengede durarak topa vurmaya çalışır. Almanya'da oldukça popüler olan bu spor, uluslararası turnuvalara da sahiptir.

7. Kabaddi

7. Kabaddi

Hint kökenli bu temaslı takım sporunda, oyuncular nefeslerini tutarak rakip sahaya girer, rakiplerini dokunarak elemek ve geri dönmek zorundadır. Güç, hız ve dayanıklılık gerektiren bir mücadeledir.

8. Underwater Hockey

8. Underwater Hockey

Su altında oynanan hokey! Oyuncular, küçük bir topu suyun dibinde sopalarıyla hareket ettirerek rakip kaleye gol atmaya çalışır. Dalgıç maskesi ve palet kullanımı zorunludur.

9. Chess Boxing

9. Chess Boxing

Satranç ve boks birleşirse ne olur? Bu sporda bir raund boks, ardından bir raund satranç oynanır. Hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılık gerektiren bu spor, dünya çapında turnuvalara sahiptir.

10. Quidditch

10. Quidditch

Harry Potter'daki uçan süpürgeli oyundan ilham alan bu spor, gerçek dünyaya uyarlanmış bir şekilde oynanıyor. Oyuncular, süpürge çubukları arasında koşarak, topu çemberlerden geçirmeye çalışıyor.

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11. Teqball

11. Teqball

Futbol ve masa tenisi birleşti! Kavisli bir masa üzerinde oynanan Teqball'da, oyuncular topa sadece ayaklarıyla veya vücutlarıyla dokunarak rakiplerine üstünlük kurmaya çalışır.

12. Hantis

12. Hantis

Masa tenisi ve el topunun birleşimi olan bu oyunda, oyuncular topu elleriyle masaya çarptırarak puan kazanmaya çalışır. Refleksler ve el-göz koordinasyonu bu sporda çok önemlidir.

13. Yukigassen

13. Yukigassen

Japonya kökenli bu spor, kar topu savaşı olarak bilinir. İki takım, stratejik olarak kar topu kullanarak rakiplerini elemek için mücadele eder. Finlandiya, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde de popülerdir.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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