Başarılı İçerik Üreticisi Ezgi Emel'in "Patates" Tweeti X'i İkiye Böldü: DEHB Tartışmasında Kim Ne Dedi?

Kötü Emeller YouTube kanalıve 'Mecbur Muyum?' podcastiyle tanınan Ezgi Emel, 5 Kasım'da X'te bir 'o yıllarda psikiyatriste gitseydim' senaryosu paylaştı. Senaryo 'patates gibi yaşıyor olurdum' diye bitince alıntılar, alıntıların alıntıları derken tartışma ertesi güne taştı. Kimi damgalama dedi, kimi aşırı tanı. Psikiyatrist de konuştu, ilaç kullananlar da, Ezgi Emel'i savunanlar da.

Tweetlerde İngilizce kısaltmasıyla ADHD diye geçen rahatsızlığın Türkçe adı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani DEHB. Tartışmanın öne çıkan duraklarını sırayla derledik.