Başarılı İçerik Üreticisi Ezgi Emel'in "Patates" Tweeti X'i İkiye Böldü: DEHB Tartışmasında Kim Ne Dedi?
Kötü Emeller YouTube kanalıve 'Mecbur Muyum?' podcastiyle tanınan Ezgi Emel, 5 Kasım'da X'te bir 'o yıllarda psikiyatriste gitseydim' senaryosu paylaştı. Senaryo 'patates gibi yaşıyor olurdum' diye bitince alıntılar, alıntıların alıntıları derken tartışma ertesi güne taştı. Kimi damgalama dedi, kimi aşırı tanı. Psikiyatrist de konuştu, ilaç kullananlar da, Ezgi Emel'i savunanlar da.
Tweetlerde İngilizce kısaltmasıyla ADHD diye geçen rahatsızlığın Türkçe adı dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yani DEHB. Tartışmanın öne çıkan duraklarını sırayla derledik.
Her şey Ezgi Emel'in bu tweetiyle başladı.
Psikolog Gizem Sürenkök aşırı tanı kaygısını haklı buldu ama genellemeye itiraz etti.
Eleştirilerde en sık dönen kelimelerden biri "damgalama" oldu.
Esra K. tartışmayı sınıf meselesine taşıdı.
Esra K.'nin tweetini alıntılayanlar kendi hikâyelerini anlatmaya başladı.
"25 yıldır o ilaçları kullanıp patates olmayan ben..."
İlaçtan memnun kalmayan da vardı.
Tanı almanın o kadar kolay olmadığını söyleyenler de çıktı.
Nehir ise iki tarafa birden dokundu.
İzzet C. Kalender, Nehir'in tweetine Ezgi Emel'in üslubunu savunarak cevap verdi.
Ezgi Emel'e açıkça hak verenler de vardı.
Ezgi Emel savunmasını "20 milyar dolarlık sektör" üzerinden yaptı.
Yazışma Foucault'dan PISA skorlarına kadar uzandı.
Ezgi Emel'in senaryosunu alaya alanlar da eksik olmadı.
Bu kullanıcı ise deneyimi ve genellemeyi birbirinden ayırdı.
Peki araştırmalar ne diyor?
DSM-5 ölçütlerine göre DEHB tanısı için belirtilerin 12 yaşından önce başlamış olması gerekiyor. Erişkinlikte ilk kez konan tanıların artması uzmanların da tartıştığı bir konu. Current Psychiatry'de yayımlanan bir derleme, ABD'de erişkin tanılarının 2007-2016 arasında iki katına çıktığını aktarıyor ve geriye dönük tanının kişinin bugünkü durumundan etkilenebileceğini yazıyor.
DEHB'li erişkinlerin yaşadığı zorlukları gösteren veriler de var. British Journal of Psychiatry'de 2025'te yayımlanan bir İngiltere çalışmasına göre tanılı erişkinlerin yaşam beklentisi, eşleştirilen gruba kıyasla erkeklerde yaklaşık 6,8, kadınlarda 8,6 yıl kısa. Yazarlar, tanı alanlar arasında sağlık sorunları daha fazla olanların ağırlıkta olabileceğini, bu yüzden farkın olduğundan büyük çıkmış olabileceğini de belirtiyor.
İlaca başlamak da ilacı bırakmak da hekimle konuşulması gereken bir karar.
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