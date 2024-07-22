Baş Sağlığı Bile Dilemedi: Ebru Şahin, Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmadı!
Baş Sağlığı Bile Dilemedi: Ebru Şahin, Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmadı!
Annesini kanserden kaybeden Akın Akınözü'nün tabutun başında ağladığı anlar yürek dağlamıştı. Kendisini hiç tanımayan Hande Erçel'in bile katıldığı cenazede tüm gözler Hercai'deki başrol partneri Ebru Şahin'i ve Hercai ekibini aradı...
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Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti.
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Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağlamıştı.
Cenazeye dair hem kalp acıtan hem de ısıtan bir detay da Hande Erçel'le ilgiliydi. Benzer şekilde 2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Hande Erçel, hiç tanımadığı meslektaşının annesinin cenazesine giderek kendisini yalnız bırakmamayı tercih etmişti.
Sosyal medyada büyük bir hızla yayılan ve gündeme oturan cenazede tüm gözler üç sezon boyunca devam eden Hercai ekibini ve özellikle de Akın Akınözü'nün dizideki partneri Ebru Şahin'i aradı.
Dizinin çekildiği dönemde Akın Akınözü ve Ebru Şahin arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve hatta gerilimin arşa çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. İyi ayrılmadıklarını biliyorduk ama...
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Böyle bir günde Ebru Şahin'in cenazeye katılmaması, katılamasa bile bir baş sağlığı mesajı dahi yayınlamaması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Üstelik Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Ebru Şahin Akın Akınözü'yle ilgili gelen yorumların hepsini de hesabından tek tek sildi.
Kimisi de Ebru Şahin'e hak verdi. Buyrun kimler ne demiş beraber bakalım...
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