Barış Manço'nun Hayatını Anlatacak Filmde Başrol İçin Düşünülen İsimler Belli Oldu!
Barış Manço'nun Hayatını Anlatacak Filmde Başrol İçin Düşünülen İsimler Belli Oldu!
Usta müzisyen Barış Manço'nun hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınacağı duyurusu, 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçının hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bugün ise bu önemli projede başrolü üstlenecek olan sanatçının kim olacağı konusundaki merak nihayet son buldu. Başrol için düşünülen isimlerin kimler olduğu açıklandı.
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Bildiğiniz üzere son dönemlerde birçok popüler sanatçının biyografisini konu edinen filmler ile karşılaştık. Şimdi ise ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor!
Son olarak Ölümlü Dünya 2 filmi ile isminden söz ettiren TAFF Pictures, bu sefer de Barış Manço'nun hayatını konu edinecek bir biyografi filmi için hazırlıklarına başladı.
Filmin yapımcısı Cemal Okan, film hakkında "1.5 sene evvel aileyle anlaştık. Şu anda editoryal çalışması yürüyor. Senaryo Yiğit Güralp tarafından yazılıyor. Filmi yazın çekmeyi düşünüyoruz. Yönetmen Ketche olacak" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz saatlerde ise filmin başrolünde Barış Manço'yu canlandırması istenilen oyuncular belli oldu.
Barış Manço'yu canlandıracak isimler arasında ilk olarak Engin Akyürek, Alp Navruz, Birkan Sokullu ve Mehmet Günsür gündeme geldi.
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Sizce Barış Manço'yu kim canlandırmalı? Yorumlarda buluşalım!
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