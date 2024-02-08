Barış Manço'nun Hayatını Anlatacak Filmde Başrol İçin Düşünülen İsimler Belli Oldu!

Usta müzisyen Barış Manço'nun hayat hikayesinin beyaz perdeye taşınacağı duyurusu, 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçının hayranlarını heyecanlandırmıştı. Bugün ise bu önemli projede başrolü üstlenecek olan sanatçının kim olacağı konusundaki merak nihayet son buldu. Başrol için düşünülen isimlerin kimler olduğu açıklandı.

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