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Sıralama Şaşırttı: Türkiye'de En Çok Kullanılan Dijital Platformlar Belli Oldu!

Sıralama Şaşırttı: Türkiye'de En Çok Kullanılan Dijital Platformlar Belli Oldu!

dizi Netflix film
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
06.02.2024 - 23:32

Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital platformları açıklandı. Kullanıcıların kullanım sıklığına göre belirlenen sıralama şaşırttı.

Detaylara gelin birlikte bakalım!

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Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, izleme alışkanlıklarımız da büyük ölçüde değişti. Artık dijital platformlar, çeşitlilik ve erişilebilirlik avantajıyla görsel medya tüketiminde en çok tercih edilen araçlar haline geldi.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, izleme alışkanlıklarımız da büyük ölçüde değişti. Artık dijital platformlar, çeşitlilik ve erişilebilirlik avantajıyla görsel medya tüketiminde en çok tercih edilen araçlar haline geldi.

Televizyon ise eski popülerliğini yitirerek, daha az kullanılan bir mecra konumuna geriledi. Bunun sebebi dijital platformların daha geniş bir içerik yelpazesine sahip olması mı yoksa istenilen zamanda istenilen içeriğe ulaşılabilir olması mı bilemiyoruz ama neredeyse hepimizin bir dijital platformda üyeliği olduğu şüphesiz bir gerçek.

Televizyon ise eski popülerliğini yitirerek, daha az kullanılan bir mecra konumuna geriledi. Bunun sebebi dijital platformların daha geniş bir içerik yelpazesine sahip olması mı yoksa istenilen zamanda istenilen içeriğe ulaşılabilir olması mı bilemiyoruz ama neredeyse hepimizin bir dijital platformda üyeliği olduğu şüphesiz bir gerçek.

Peki büyük-küçük, genç-yaşlı neredeyse herkesin sahip olduğu bu dijital platformlardan hangisi en çok tercih ediliyor? Gelin birlikte bakalım!

Peki büyük-küçük, genç-yaşlı neredeyse herkesin sahip olduğu bu dijital platformlardan hangisi en çok tercih ediliyor? Gelin birlikte bakalım!

İşte Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar!

İşte Türkiye'de en çok kullanılan dijital platformlar!

1. Blu TV (%38)

1. Blu TV (%38)
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2. Netflix (%27)

2. Netflix (%27)

3. Prime Video (%19)

3. Prime Video (%19)

4. Disney+ (%7)

4. Disney+ (%7)

5. Mubi (%5)

5. Mubi (%5)

6. Diğer (%4)

6. Diğer (%4)

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Netflix 🤙

Mchtdndr

Blutv neredeyse herkese bir şekilde ücretsiz onun etkisi var tabi :)