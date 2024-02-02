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Şimdiden Tepki Çekti: Amy Winehouse Biyografisi Back To Black'in Yeni Fragmanı da Başrolü de Başarısız Bulundu

Şimdiden Tepki Çekti: Amy Winehouse Biyografisi Back To Black'in Yeni Fragmanı da Başrolü de Başarısız Bulundu

film
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.02.2024 - 23:21

Amy Winehouse'un hayatını anlatan Back To Black biyografisinin yeni fragmanı ve başrolü beklenenin aksine olumsuz tepkiler aldı. 

Detaylara birlikte bakalım!

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A24 belgeseli "Amy"nin ardından Amy Winehouse'un hayatı, Sam Taylor-Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği "Back to Black" adlı biyografik film ile bir kez daha beyaz perdeye taşınacak.

A24 belgeseli "Amy"nin ardından Amy Winehouse'un hayatı, Sam Taylor-Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği "Back to Black" adlı biyografik film ile bir kez daha beyaz perdeye taşınacak.

Bu etkileyici filmde, "Industry" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Marisa Abela, 27 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiliz şarkıcıyı canlandıracak.

Bu etkileyici filmde, "Industry" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Marisa Abela, 27 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybeden İngiliz şarkıcıyı canlandıracak.

Amy Winehouse biyografisi Back to Black, Winehouse'un Camden'daki ilk günlerinden, küresel şöhrete ulaşmasını sağlayan 2006 tarihli albümü "Back to Black"in yapımına kadar şöhrete yükseliş dönemini anlatacak.

Amy Winehouse biyografisi Back to Black, Winehouse'un Camden'daki ilk günlerinden, küresel şöhrete ulaşmasını sağlayan 2006 tarihli albümü "Back to Black"in yapımına kadar şöhrete yükseliş dönemini anlatacak.

Amy'nin gözlerinden anlatılan film aynı zamanda sanatçının karmaşık kişiliğini ve efsanevi bir albümün merkezine oturan dalgalı aşk hikayesini keşfetme ve kucaklama fırsatı sunacak.

Amy'nin gözlerinden anlatılan film aynı zamanda sanatçının karmaşık kişiliğini ve efsanevi bir albümün merkezine oturan dalgalı aşk hikayesini keşfetme ve kucaklama fırsatı sunacak.

Matt Greenhalgh'in senarist koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Amy Winehouse'un eski eşi Blake Fielder-Civil'i canlandıran Jack O'Connell, Winehouse'un babası Mitch Winehouse karakterine hayat veren Eddie Marsan ve anneanne rolünde izleyicinin karşısına çıkan Lesley Manville gibi isimler yer alacak.

Matt Greenhalgh'in senarist koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Amy Winehouse'un eski eşi Blake Fielder-Civil'i canlandıran Jack O'Connell, Winehouse'un babası Mitch Winehouse karakterine hayat veren Eddie Marsan ve anneanne rolünde izleyicinin karşısına çıkan Lesley Manville gibi isimler yer alacak.
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12 Nisan 2024 tarihinde izleyicisiyle buluşacak filmden geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman yayınlandı.

12 Nisan 2024 tarihinde izleyicisiyle buluşacak filmden geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragman yayınlandı.

Fragmanı merak edenler için 👇🏻

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gelmeye başladı ancak seyirciler başrolün Amy Winehouse'a benzemiyor oluşunu çokça eleştirdi. Gelin, Back to Black'in yeni fragmanına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

Fragmanı izleyenlerden ilk tepkiler gelmeye başladı ancak seyirciler başrolün Amy Winehouse'a benzemiyor oluşunu çokça eleştirdi. Gelin, Back to Black'in yeni fragmanına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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Siz Back to Black'i izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!👇🏻

Siz Back to Black'i izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!👇🏻
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