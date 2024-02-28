Bambaşka Bir Şey Dinleyelim Artık Ya Diyenlere İlaç Gibi Gelecek 12 PWR BTTM Parçası
Bambaşka Bir Şey Dinleyelim Artık Ya Diyenlere İlaç Gibi Gelecek 12 PWR BTTM Parçası
Hem tarzları hem de müzikleri ile unutulmayacak isimlerden olan PWR BTTM Amerikan queer punk ikilisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık hep aynı şeyleri dinlemek istemiyor ve çılgın farklılıklar arıyorsanız listemize hoş geldiniz!
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1. I Wanna Boi
2. House in Virginia
3. West Texas
4. Serving Goffman
5. Ugly Cherries
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6. Nu 1
7. The Rise and Fall
8. All the Boys
9. Projection
10. 1994
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11. Dairy Queen
12. New Hampshire
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