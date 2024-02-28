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Bambaşka Bir Şey Dinleyelim Artık Ya Diyenlere İlaç Gibi Gelecek 12 PWR BTTM Parçası

etiket Bambaşka Bir Şey Dinleyelim Artık Ya Diyenlere İlaç Gibi Gelecek 12 PWR BTTM Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 16:01

Hem tarzları hem de müzikleri ile unutulmayacak isimlerden olan PWR BTTM Amerikan queer punk ikilisi olarak karşımıza çıkıyor. Artık hep aynı şeyleri dinlemek istemiyor ve çılgın farklılıklar arıyorsanız listemize hoş geldiniz!

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1. I Wanna Boi

2. House in Virginia

3. West Texas

4. Serving Goffman

5. Ugly Cherries

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6. Nu 1

7. The Rise and Fall

8. All the Boys

9. Projection

10. 1994

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11. Dairy Queen

12. New Hampshire

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