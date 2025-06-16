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Balkan ve Anadolu Ezgilerinde Kanadalı Bir Ses: Brenna MacCrimmon

etiket Balkan ve Anadolu Ezgilerinde Kanadalı Bir Ses: Brenna MacCrimmon

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 20:04

Anadolu’nun köylerinden, Rumeli’nin taş sokaklarına kadar uzanan ezgiler… Ve bu seslere kalbini kaptırmış bir kadın, Brenna MacCrimmon. Kimi zaman Edirne çarşısında bir davul-zurna eşliğinde, kimi zaman Sarı Gelin’in hasretliğinde…Haydi, gelin bu özel sesi birlikte tanıyalım!

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Lisa Campton
Lisa Campton
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