Balkan ve Anadolu Ezgilerinde Kanadalı Bir Ses: Brenna MacCrimmon

Anadolu’nun köylerinden, Rumeli’nin taş sokaklarına kadar uzanan ezgiler… Ve bu seslere kalbini kaptırmış bir kadın, Brenna MacCrimmon. Kimi zaman Edirne çarşısında bir davul-zurna eşliğinde, kimi zaman Sarı Gelin’in hasretliğinde…Haydi, gelin bu özel sesi birlikte tanıyalım!