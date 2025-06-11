Bali'deki Şişirilen Kira Miktarlarına İsyan Eden Burcu Özberk İki Arada Bir Derede Akrabasına da Laf Soktu!
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Kalpleri çalan gülümsemesiyle romantik komedilerin aranan yüzü olan Burcu Özberk, enerjisi ve oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran isimlerden biri.
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“Afili Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve son olarak “Ruhun Duymaz” gibi dizilerle adını romantik komedi türünde kanıtlayan Burcu Özberk açıklamalarıyla gündeme geldi.
O açıklamaları şöyle bırakalım:
Burcu Özberk sosyal medyadaki algıya da isyan etti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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