onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bali'deki Şişirilen Kira Miktarlarına İsyan Eden Burcu Özberk İki Arada Bir Derede Akrabasına da Laf Soktu!

Bali'deki Şişirilen Kira Miktarlarına İsyan Eden Burcu Özberk İki Arada Bir Derede Akrabasına da Laf Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 17:06

Burcu Özberk, Bali'deki villa kiralarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü! Kiraların Türkler yüzünden iki katına çıktığını söyleyen oyuncu, “Biri de akrabam” diyerek sosyal medyada olay yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalpleri çalan gülümsemesiyle romantik komedilerin aranan yüzü olan Burcu Özberk, enerjisi ve oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran isimlerden biri.

Kalpleri çalan gülümsemesiyle romantik komedilerin aranan yüzü olan Burcu Özberk, enerjisi ve oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran isimlerden biri.

Hande Erçel, Berk Atan gibi isimlerle Güneşin Kızları dizisinde buluşan Burcu Özberk adını duyurmasının ardından birbiri ardına gelen başrollerle ekranın aranan yüzü haline geldi. “Şahane Damat”, “Badem Şekeri” gibi projelerde de yer alan Özberk, özellikle “Afili Aşk” dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

2021-2022 yıllarında İlhan Şen’le başrolünü paylaştığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi kazandı. Sosyal medyada çiftin sahneleri viral olurken, Burcu Özberk’in doğal oyunculuğu ve enerjisi övgü toplamıştı.

“Afili Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve son olarak “Ruhun Duymaz” gibi dizilerle adını romantik komedi türünde kanıtlayan Burcu Özberk açıklamalarıyla gündeme geldi.

“Afili Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve son olarak “Ruhun Duymaz” gibi dizilerle adını romantik komedi türünde kanıtlayan Burcu Özberk açıklamalarıyla gündeme geldi.

Güzelliği, doğal halleri ve mütevazı tavırlarıyla magazin sayfalarının da gözdesi olan Özberk, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamasa da hayranlarının her adımını merakla takip ettiği bir isim. 

Burcu Özberk, bu kez dizi değil, Bali çıkışıyla gündeme oturdu! Tatil için rotasını Endonezya’nın gözde adası Bali’ye çeviren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti!

Kiraların son dönemde fahiş şekilde artmasına dikkat çeken Özberk, bu duruma “kısa yoldan para kazanmak isteyen Türkler”in neden olduğunu söyledi. “3-4 yıl önce en lüks villalar 25 bin TL idi, şimdi 70 bine dayandı. Üstelik bu işin içinde bir akrabam da var!” diyerek çok konuşulacak sözlerde bulundu.

O açıklamaları şöyle bırakalım:

O açıklamaları şöyle bırakalım:
twitter.com

'Sürekli Bali videoları görüyorum. Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız diyorlar. 3-4 sene önce gittiğimde en lüks villalar Airbnb’de bile maksimum 25 bin TL’ydi. Sonra kısa yoldan para kazanmak, milleti kazıklamak isteyen Türkler yüzünden 2 katı oldu. Biri de akrabam.'

Burcu Özberk sosyal medyadaki algıya da isyan etti:

Burcu Özberk sosyal medyadaki algıya da isyan etti:
twitter.com

'Sanki 70 bin TL bedava. Değişik değişik insanların algılarıyla oynanan videolar türedi. Orada yaşayan ve Palm yağı yüzünden hasta olan o kadar çok insan var ki… Tatil için çok güzel. Ama o kadar yani. Her şeyi bırakıp Bali’ye taşındım, nedir yani?'

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın