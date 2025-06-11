Bali'deki Şişirilen Kira Miktarlarına İsyan Eden Burcu Özberk İki Arada Bir Derede Akrabasına da Laf Soktu!

Güzelliği, doğal halleri ve mütevazı tavırlarıyla magazin sayfalarının da gözdesi olan Özberk, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamasa da hayranlarının her adımını merakla takip ettiği bir isim.

Burcu Özberk, bu kez dizi değil, Bali çıkışıyla gündeme oturdu! Tatil için rotasını Endonezya’nın gözde adası Bali’ye çeviren güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adeta isyan etti!

Kiraların son dönemde fahiş şekilde artmasına dikkat çeken Özberk, bu duruma “kısa yoldan para kazanmak isteyen Türkler”in neden olduğunu söyledi. “3-4 yıl önce en lüks villalar 25 bin TL idi, şimdi 70 bine dayandı. Üstelik bu işin içinde bir akrabam da var!” diyerek çok konuşulacak sözlerde bulundu.