Balayına Nereye Gitmelisin?
Balayına Nereye Gitmelisin?
Evliliğin belki de en keyifli yanı, düğün ve nikah derken bunca yorgunluktan sonra tatile gitmektir. Balayına nereye gitmen gerektiğini bilmiyorsan, bu testin sonunda sana gitmen gereken yeri önereceğiz!
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1. Söyle bakalım, tatil planı yaparken önceliğiniz ne oluyor?
2. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere tatile gitmeyi düşündünüz mü?
3. Sizin için en romantik akşam yemeği nasıl olur?
4. Birlikte film izlerken ne tür filmleri tercih edersiniz diye sorsak?
5. Partnerinle en çok hangi konuda anlaşmazlık yaşadığını öğrenebilir miyiz?
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