Bakan Yusuf Tekin Etkinlikte: Öğretmenden Bakana “Kalp Atıyorsunuz Ya Çıldıracak Gibi Oluyoruz”

Sonrasında öğretmenlerle sohbet eden bakan, 'Önemli mantalite değişikliği şu oldu; biz artık sistemimizi teorik bilgi veren bir eğitim olmaktan uzaklaştırıp, çocuklarımızın hem çocukluğunu yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik yaşamda beceriye dönüştürebildikleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Bunu yaparken de çocuklarımız, çocukluklarını yaşasın istiyoruz. Robot yetiştirmiyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Bu çocuklar oynayacaklar, arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler geliştirecekler. Bu felsefenin doğal bir sonucu olarak okullarımızda bizi biz yapan geleneksel çocuk oyunlarını da oynasın istedik. Bunu hayata geçirirken ilave olarak şunu da düşündük; çocuklarımız ortalama olarak günde 300-500 adım atıyorlar. Dolayısıyla hem dijital bağımlılık hem de obezite gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz' ifadelerini kullandı.