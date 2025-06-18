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Bakan Yusuf Tekin Etkinlikte: Öğretmenden Bakana “Kalp Atıyorsunuz Ya Çıldıracak Gibi Oluyoruz”

Bakan Yusuf Tekin Etkinlikte: Öğretmenden Bakana “Kalp Atıyorsunuz Ya Çıldıracak Gibi Oluyoruz”

Yusuf Tekin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2025 - 10:35

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' nedeniyle Ankara’da Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret etti ve öğretmen ile öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin oynadığı oyunlara katılan Yusuf Tekin’e bir öğretmen, iltifatlarda bulundu. Öğretmen, “Bazen bizi takip ediyorsunuz, kalp atıyorsunuz biz çıldıracak gibi oluyoruz. Gerçekten iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

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Bakan Yusuf Tekin halat çekme yarışmasında yer aldı.

Bakan Yusuf Tekin halat çekme yarışmasında yer aldı.

Sonrasında öğretmenlerle sohbet eden bakan, 'Önemli mantalite değişikliği şu oldu; biz artık sistemimizi teorik bilgi veren bir eğitim olmaktan uzaklaştırıp, çocuklarımızın hem çocukluğunu yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik yaşamda beceriye dönüştürebildikleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Bunu yaparken de çocuklarımız, çocukluklarını yaşasın istiyoruz. Robot yetiştirmiyoruz, çocuk yetiştiriyoruz. Bu çocuklar oynayacaklar, arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler geliştirecekler. Bu felsefenin doğal bir sonucu olarak okullarımızda bizi biz yapan geleneksel çocuk oyunlarını da oynasın istedik. Bunu hayata geçirirken ilave olarak şunu da düşündük; çocuklarımız ortalama olarak günde 300-500 adım atıyorlar. Dolayısıyla hem dijital bağımlılık hem de obezite gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz' ifadelerini kullandı.

"Şu an Türkiye'nin tamamında tam bir festival havası var"

"Şu an Türkiye'nin tamamında tam bir festival havası var"

Geçen yıl karne haftasında çocukların okula gelmekten kaçındığını ifade eden Tekin, 'Çocuklar gelsinler, bu şenlikleri o haftada yapalım istedik. Birinci ve ikinci dönemin sonundaki haftayı bir anlamda bu etkinliklerin yapıldığı, çocukların yıl boyunca gelişimlerini izleyebildiğimiz etkinlikler yapalım istedik. Şu an Türkiye'nin tamamında bütün okullarımızda bu hafta bilgi yarışmalarıyla, münazaralarla, sportif yarışmalarla, deneysel ve bilimsel çalışmalarla tam bir festival havası var' açıklamasında bulundu.

Bakanın okul ziyaretinden görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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