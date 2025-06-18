Bakan Yusuf Tekin Etkinlikte: Öğretmenden Bakana “Kalp Atıyorsunuz Ya Çıldıracak Gibi Oluyoruz”
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' nedeniyle Ankara’da Şehit Onur Doğan İlkokulu'nu ziyaret etti ve öğretmen ile öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerin oynadığı oyunlara katılan Yusuf Tekin’e bir öğretmen, iltifatlarda bulundu. Öğretmen, “Bazen bizi takip ediyorsunuz, kalp atıyorsunuz biz çıldıracak gibi oluyoruz. Gerçekten iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.
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Bakan Yusuf Tekin halat çekme yarışmasında yer aldı.
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"Şu an Türkiye'nin tamamında tam bir festival havası var"
Bakanın okul ziyaretinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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