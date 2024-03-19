Bakan Yılmaz Tunç’tan Açıklama: “Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Yargılanabilir”
Bakan Yılmaz Tunç’tan Açıklama: “Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Yargılanabilir”
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1 çocuk babası Oğuz Murat Aci, T.C.’nin ehliyetsiz olarak kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.
T.C., annesi Eylül Tok ile birlikte olaydan hemen sonra önce Mısır’a kaçmış, oradan da ABD’ye gitmişti.
ABD’de doğan T.C.’nin, Amerika Birleşik Devletler vatandaşlığı da bulunuyordu.
Türkiye’nin 7 Mart’ta ABD’ye gerekli evrakları ilettiklerini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, firari anne ile oğulun iadesi için gerekli evrakları gönderdiğini söyledi.
“7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize cevabı yazı geldi. Bu cevabı yazıda istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Buradaki süreci takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın takip ettiği bir soruşturma.”
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“Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de İnterpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor ve umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin.”
“Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı.”
Bakan Tunç; T.C.’nin ABD’de yargılanabileceği iddiaları hakkında ise “Yargılayabilir. Yani der ki “Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım” diyebilir.” ifadelerini kullandı.
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