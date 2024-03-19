Bakan Yılmaz Tunç’tan Açıklama: “Eylem Tok ve Oğlu ABD’de Yargılanabilir”

Doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araçla 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi ile birlikte yurt dışına kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’ye kaçan firari anne ile oğulun ABD yasalarına göre yargılanabileceğini söyledi.