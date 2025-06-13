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Bakan Yılmaz Tunç Duyurdu: İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma!

Bakan Yılmaz Tunç Duyurdu: İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 00:27

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Tunç, 'Toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir' dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
twitter.com

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir.

Soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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