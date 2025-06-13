Bakan Yılmaz Tunç Duyurdu: İsrail'in İran'a Saldırısının Ardından Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma!
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Tunç, 'Toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir' dedi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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