Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: Fenomenlere ve Yayıncılara Sıkı Takip
Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: Fenomenlere ve Yayıncılara Sıkı Takip
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan gelir elde eden ancak herhangi bir vergi ödemesi gerçekleştirmeyen kişiler için çalışma yapıldığını açıkladı. Şimşek ayrıca, e-ticaret yapanlara yönelik riskli 250 bin işlem analizi yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ödemeyenleri önlemek için ciddi bir çalışma başlatmış. Özellikle sosyal medya fenomenleri ve yayıncılar mercek altına alınmış.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Elektronik ortamda mal ve hizmet alım satımı yapan firmalar hakkında detaylı çalışma başlattık ve bu kapsamda ödeme kayıtlarından hareketle yaklaşık riskli 250 bin mükellefimizi analize tabi tuttuk." dedi.
Mehmet Şimşek ayrıca, Instagram, Twitch, TikTok ve Facebook sosyal medya uygulamalarından para kazanan kişileri de takip ettiklerini sözlerine ekledi.
“Sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal veya hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi.”
“e-Ticaret ve sosyal medya uygulamalarına yönelik yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı."
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"Bakanlık olarak vergi kayıp ve kaçağını önlemek için pek çok sektör ve alanı yakın izlemeye aldık. Hem saha denetimleri hem de elektronik uygulamalar yoluyla diğer denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Denetimlerimizde ciddi vergi kayıplarını tespit ettik, bunların önüne geçmemiz büyük önem taşıyor. Denetim ekiplerimiz hem sahada hem de diğer uygulamalar yoluyla vergi kayıp ve kaçağına göz açtırmayacak. Vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz."
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