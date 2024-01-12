Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı: Fenomenlere ve Yayıncılara Sıkı Takip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan gelir elde eden ancak herhangi bir vergi ödemesi gerçekleştirmeyen kişiler için çalışma yapıldığını açıkladı. Şimşek ayrıca, e-ticaret yapanlara yönelik riskli 250 bin işlem analizi yaptıklarını da sözlerine ekledi.