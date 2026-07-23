Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Bakan Kurum bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.