Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı Kabul Etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Bakan Kurum bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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"İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik."
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