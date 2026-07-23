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Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı Kabul Etti

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı Kabul Etti

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 16:05
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. Bakan Kurum bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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"İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik."

"İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti. 

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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