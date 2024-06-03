Bakan Açıkladı: Çalışan Annelere 325 Euro Destek Verilecek
Bakan Açıkladı: Çalışan Annelere 325 Euro Destek Verilecek
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.
Işıkhan, "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak." dedi.
Sosyal medyada da ilgi çeken habere yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.
Yorumların bazıları beyin yakarken,
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Çalışan annelere yönelik desteklerin olması bir anlamda umut vericiydi.
İşte o yorumlardan bazıları.
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