Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bakan Açıkladı: Çalışan Annelere 325 Euro Destek Verilecek

Bakan Açıkladı: Çalışan Annelere 325 Euro Destek Verilecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 11:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verileceğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.
twitter.com

Işıkhan, "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak." dedi.

Işıkhan, "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak." dedi.

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Sosyal medyada da ilgi çeken habere yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.

Sosyal medyada da ilgi çeken habere yorumlar da bir o kadar çeşitli oldu.
twitter.com

Yorumların bazıları beyin yakarken,

Yorumların bazıları beyin yakarken,
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çalışan annelere yönelik desteklerin olması bir anlamda umut vericiydi.

Çalışan annelere yönelik desteklerin olması bir anlamda umut vericiydi.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın