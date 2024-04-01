Baharın Gelişiyle Güne Açan Çiçekler Gibi Hissedilen 13 Şarkı

Bahar geldi ya, her yer yeşermeye, her yer renklendi, değil mi? İşte tam da bu ruh halini en iyi anlatan şey müzik! O coşku, o tazelik, içimizdeki çiçeklerin açtığı gibi hissettiriyor insanı. İşte, tam da bu duyguyu yansıtan, ruhumuzu çiçeklerle dolduran 13 şarkı... 🌸🎵