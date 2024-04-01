Baharın Gelişiyle Güne Açan Çiçekler Gibi Hissedilen 13 Şarkı
Baharın Gelişiyle Güne Açan Çiçekler Gibi Hissedilen 13 Şarkı
Bahar geldi ya, her yer yeşermeye, her yer renklendi, değil mi? İşte tam da bu ruh halini en iyi anlatan şey müzik! O coşku, o tazelik, içimizdeki çiçeklerin açtığı gibi hissettiriyor insanı. İşte, tam da bu duyguyu yansıtan, ruhumuzu çiçeklerle dolduran 13 şarkı... 🌸🎵
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1. Hepsi - Yalan
2. Flört - Lan Oğlum Böyle Olmaz
3. Vaya Con Dios - Nah Neh Nah
4. ZAZ - Je veux
5. Altın Gün - Goca Dünya
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6. Hey! Douglas - Ayva Çiçek Açmış ft. Gaye Su Akyol
7. Zeyn'el - Sofu Baba
8. Sezen Aksu - Kaçın Kurası
9. Deniz Tekin - Ben Bir Gofret Değilim
10. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze
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11. Adamlar - Mavi Ekran
12. Harun Kolçak - Gir Kanıma
13. GECE - Ben Oldum
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