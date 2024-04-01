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Baharın Gelişiyle Güne Açan Çiçekler Gibi Hissedilen 13 Şarkı

etiket Baharın Gelişiyle Güne Açan Çiçekler Gibi Hissedilen 13 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 18:28

Bahar geldi ya, her yer yeşermeye, her yer renklendi, değil mi? İşte tam da bu ruh halini en iyi anlatan şey müzik! O coşku, o tazelik, içimizdeki çiçeklerin açtığı gibi hissettiriyor insanı. İşte, tam da bu duyguyu yansıtan, ruhumuzu çiçeklerle dolduran 13 şarkı... 🌸🎵

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1. Hepsi - Yalan

2. Flört - Lan Oğlum Böyle Olmaz

3. Vaya Con Dios - Nah Neh Nah

4. ZAZ - Je veux

5. Altın Gün - Goca Dünya

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6. Hey! Douglas - Ayva Çiçek Açmış ft. Gaye Su Akyol

7. Zeyn'el - Sofu Baba

8. Sezen Aksu - Kaçın Kurası

9. Deniz Tekin - Ben Bir Gofret Değilim

10. Kıraç - Çayır Çimen Geze Geze

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11. Adamlar - Mavi Ekran

12. Harun Kolçak - Gir Kanıma

13. GECE - Ben Oldum

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