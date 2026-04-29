Bahara Ne Kadar Hazırsın?

Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.04.2026 - 09:22

Güneş yüzünü gösterdi, kuşlar ötmeye başladı peki ya senin evin? Gardırobundan mutfak tezgahına, camlarından ruh haline kadar baharın gelişine ne kadar hazırsın? Kış uykusundan uyanıp uyanmadığını görmek ve bahar temizliğine nereden başlayacağını bulmak için seni buraya alalım!

1. Öncelikle dürüst olalım; sabah güneş o meşhur parlaklığıyla odana vurduğunda verdiğin ilk tepki tam olarak hangisi?

2. Peki, şu an gardırobunu açsak bizi nasıl bir manzara karşılar?

3. Gelelim o malum soruya... Bahar temizliği lafını duyunca tüylerin diken diken oluyor mu?

4. Peki, evdeki bitkilerin bu yeni mevsime sence ne kadar hazır?

5. Şunu da sormadan geçmeyelim: Camdaki o minik yağmur lekeleri seni rahatsız ediyor mu?

6. "Bugün kesin her yeri toplayacağım" dedikten ne kadar sonra vazgeçiyorsun?

7. Şu an telefonunun "Kaydedilenler" kısmında ne var?

8. Bu test bittiğinde ne yapacaksın?

Sen bahar temizliğinin milli sporcususun!

Sen zaten baharı kapıda çiçeklerle ve deterjan kokularıyla karşılamışsın. Senin için temizlik sadece kir çıkarmak değil; bir nevi meditasyon! Muhtemelen şu an evin o kadar temiz ki, yerlere basmaya kıyamıyorsun. Sen bahara sadece hazır değil, baharın bizzat kendisi olmuşsun. Fazlalıklardan kurtulmuş, ruhunu ferahlatmışsın. Şimdi arkana yaslan, o mis gibi kahveni yudumla ve parlayan evinin keyfini sür. Sen bu sezonun şampiyonusun!

Niyet var ama icraat hala yükleniyor...

Kafanda planlar şahane; hangi çekmecenin içini boşaltacağını, hangi perdeleri yıkayacağını çok iyi biliyorsun. Ama o ilk adımı atmak senin için Everest'e tırmanmak gibi. 'Bugün pazartesi, haftaya başlarım' diye diye Nisan'ı bitirdin! Senin için bahar temizliği, bittikten sonra gelen o huzur demek ama başlarken biraz 'gaz' alman gerekiyor. Hadi, en hareketli şarkını aç ve o toz beziyle bir bağ kur. Unutma, bir başlarsan gerisi çorap söküğü gibi gelecek!

Kış uykusundan uyanamayan bir melankolik.

Sen hala battaniyenin altında sıcak çikolatanı yudumlayıp dizi izlemek istiyorsun. Bahar güneşi senin için sadece 'tozları gösteren bir düşman'. Eşyalarınla, kışlıklarınla ve o eski anılarınla aranda çok güçlü bir bağ var. Hiçbir şeyi atmaya kıyamıyor, 'lazım olur' diyerek kışın ağırlığını evinde taşıyorsun. Ama kabul et, o ağır perdeler ve kalın halılar ruhunu da daraltıyor. Kendini zorlamadan, her gün sadece 15 dakika ayırarak yavaş yavaş bahara merhaba demeye ne dersin?

Tam bir üşengeç!

Senin için temizlik, eşyaların yerini değiştirmekten veya dağınıklığı başka bir odaya taşımaktan ibaret olabilir. 'Düzen' kelimesi senin sözlüğünde pek yer almıyor. Evdeki o kaosun içinde kendine bir dünya kurmuşsun ama itiraf et; o biriken tozlar ve kalabalık artık seni de yoruyor. Baharın enerjisi kapını çalıyor ama sen kapıyı açamıyorsun çünkü kapının arkasında biriken eşyalar engel oluyor! Bir yerlerden başlamanın vakti geldi de geçiyor.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
