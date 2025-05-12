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Bahar Günlerinde Gönül Yaylarınızı Daha da Gevşetecek Şarkı Listesi

etiket Bahar Günlerinde Gönül Yaylarınızı Daha da Gevşetecek Şarkı Listesi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 23:52

Bahar gelince sadece doğa uyanmıyor. Gönlümüz de açılıp, saçılıyor. Sıcak havalarla  birlikte kendine geliyor. Hala bahar moduna giremeyen varsa sizi gevşetmeye ve ihtiyacınız olan şarkıları bir araya getirmeye geldik. Bu şarkılar ile baharın getirdiği o ferah havayı tam kalbinizde hissedeceksiniz.

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1. Kutlama

2. Bahar

3. Resmen Aşığım

4. Kendime Yeni Bir Ben Lazım

5. Olmaz Olsun

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6. Martılar

7. Renklensin

8. Sevdik Sevdalandık

9. Ben Her Bahar Aşık Olurum

10. Sesinde Aşk Var

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