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Bahar Gelince İçi Kıpır Kıpır Olanlara 12 Şarkı Önerisi

etiket Bahar Gelince İçi Kıpır Kıpır Olanlara 12 Şarkı Önerisi

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 17:08

Baharın gelmesiyle birlikte doğanın uyanışını ve yeniden canlanışını kutluyoruz! İşte sıcak güneşin, taptaze çiçeklerin ve neşeli kuş seslerinin müjdecisi olan, ruhunuzu yükseltecek bir şarkı listesiyle karşınızdayız. Seçtiğimiz şarkılar, gününüzü neşelendirip ruhunuzu aydınlatması dileğiyle... Keyifli dinlemeler!

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1. Sezen Aksu - Ben Her Bahar Aşık Olurum

2. Yaşar-Kuşlar

3. Candan Erçetin-Bahar

4. Yeliz - Hoş Geldin Bahar

5. Özdemir Erdoğan - Baharda Kuşlar Gibi

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6. Sezen Aksu - Kutlama

7. Büyük Ev Ablukada - GÜNEŞ YERİNDE

8. Güneye Giderken

9. Kolektif İstanbul feat. Melike Şahin - Tadım Tuzum

10. Yeni Türkü Aşk Yeniden

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11. Can Bonomo - Güneş (Official Video)

12. Yalın - Bir Bahar Akşamı

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