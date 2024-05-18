Bahar Gelince İçi Kıpır Kıpır Olanlara 12 Şarkı Önerisi
Bahar Gelince İçi Kıpır Kıpır Olanlara 12 Şarkı Önerisi
Baharın gelmesiyle birlikte doğanın uyanışını ve yeniden canlanışını kutluyoruz! İşte sıcak güneşin, taptaze çiçeklerin ve neşeli kuş seslerinin müjdecisi olan, ruhunuzu yükseltecek bir şarkı listesiyle karşınızdayız. Seçtiğimiz şarkılar, gününüzü neşelendirip ruhunuzu aydınlatması dileğiyle... Keyifli dinlemeler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sezen Aksu - Ben Her Bahar Aşık Olurum
2. Yaşar-Kuşlar
3. Candan Erçetin-Bahar
4. Yeliz - Hoş Geldin Bahar
5. Özdemir Erdoğan - Baharda Kuşlar Gibi
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sezen Aksu - Kutlama
7. Büyük Ev Ablukada - GÜNEŞ YERİNDE
8. Güneye Giderken
9. Kolektif İstanbul feat. Melike Şahin - Tadım Tuzum
10. Yeni Türkü Aşk Yeniden
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın