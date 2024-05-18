Bahar Gelince İçi Kıpır Kıpır Olanlara 12 Şarkı Önerisi

Baharın gelmesiyle birlikte doğanın uyanışını ve yeniden canlanışını kutluyoruz! İşte sıcak güneşin, taptaze çiçeklerin ve neşeli kuş seslerinin müjdecisi olan, ruhunuzu yükseltecek bir şarkı listesiyle karşınızdayız. Seçtiğimiz şarkılar, gününüzü neşelendirip ruhunuzu aydınlatması dileğiyle... Keyifli dinlemeler!