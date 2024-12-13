onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp’tan Kardeşlik Testi!

Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp’tan Kardeşlik Testi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 13:44

Yayına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi, sezonun en iddialı işlerinden oldu. Tam yerinde oyuncu seçimleri, merak uyandıran senaryosu derken dizi her hafta güzel reytingler almayı başarıyor. Dizinin genç oyuncularından Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp Onedio YouTube’a konuk oldu. Güzel oyuncularımızla kardeşlik testi için minik bir soru cevap oynadık. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İkili biliyorsunuz ki dizide kardeş rollerini paylaşıyor ve gerçek hayatta da birbirleriyle yakın arkadaşlar.

İkili biliyorsunuz ki dizide kardeş rollerini paylaşıyor ve gerçek hayatta da birbirleriyle yakın arkadaşlar.

Bizler de onlara sete ve normal hayatlarına dair birkaç soru yönelttik. Tüm cevapları birbirleriyle aynı oldu.

Bizler de onlara sete ve normal hayatlarına dair birkaç soru yönelttik. Tüm cevapları birbirleriyle aynı oldu.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın