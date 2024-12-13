Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp’tan Kardeşlik Testi!
Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp’tan Kardeşlik Testi!
Yayına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi, sezonun en iddialı işlerinden oldu. Tam yerinde oyuncu seçimleri, merak uyandıran senaryosu derken dizi her hafta güzel reytingler almayı başarıyor. Dizinin genç oyuncularından Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp Onedio YouTube’a konuk oldu. Güzel oyuncularımızla kardeşlik testi için minik bir soru cevap oynadık. Gelin detaylara geçelim.
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İkili biliyorsunuz ki dizide kardeş rollerini paylaşıyor ve gerçek hayatta da birbirleriyle yakın arkadaşlar.
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Bizler de onlara sete ve normal hayatlarına dair birkaç soru yönelttik. Tüm cevapları birbirleriyle aynı oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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