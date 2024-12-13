Bahar Dizisinin Sevilen Oyuncuları Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp’tan Kardeşlik Testi!

Yayına başladığı günden bu yana severek takip edilen Bahar dizisi, sezonun en iddialı işlerinden oldu. Tam yerinde oyuncu seçimleri, merak uyandıran senaryosu derken dizi her hafta güzel reytingler almayı başarıyor. Dizinin genç oyuncularından Alisa Sezen Sever ve Sena Kalıp Onedio YouTube’a konuk oldu. Güzel oyuncularımızla kardeşlik testi için minik bir soru cevap oynadık. Gelin detaylara geçelim.