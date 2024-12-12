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Bağrımızı Ateşe Vermiş Kadar Ciğerimizden Bir Şeyler Koparan 14 Türkü

etiket Bağrımızı Ateşe Vermiş Kadar Ciğerimizden Bir Şeyler Koparan 14 Türkü

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.12.2024 - 23:42

Türküler, yüreklerimizin en derinliklerindeki hisleri ortaya çıkaran derin ezgilerdir. Hem sözleri hem seslendirenleriyle bağrımızı ateşe vermiş gibi hissettirirler. İşte sizi derinden etkileyecek şarkılar...

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1. Bir Ay Doğar

2. Değme Felek

3. Dam Üstüne Çul Serer

4. Gönül Dağı

5. Ağlasam Mı?

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6. Telli Turnam

7. Sen Gel Diyorsun

8. Akşam Olur Karanlığa Kalırsın

9. Tabip Sen Elleme Yaramı

10. Gitme

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11. İnce İnce Bir Kar Yağar

12. Feryadı İsyanım

13. Mihriban

14. Ben Hep Seni Düşünürüm

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Turgut Güler

Bir of çeksem karşıki dağlara kayak tesisi kurulur 😃