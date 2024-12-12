Bağrımızı Ateşe Vermiş Kadar Ciğerimizden Bir Şeyler Koparan 14 Türkü
Bağrımızı Ateşe Vermiş Kadar Ciğerimizden Bir Şeyler Koparan 14 Türkü
Türküler, yüreklerimizin en derinliklerindeki hisleri ortaya çıkaran derin ezgilerdir. Hem sözleri hem seslendirenleriyle bağrımızı ateşe vermiş gibi hissettirirler. İşte sizi derinden etkileyecek şarkılar...
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1. Bir Ay Doğar
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2. Değme Felek
3. Dam Üstüne Çul Serer
4. Gönül Dağı
5. Ağlasam Mı?
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6. Telli Turnam
7. Sen Gel Diyorsun
8. Akşam Olur Karanlığa Kalırsın
9. Tabip Sen Elleme Yaramı
10. Gitme
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11. İnce İnce Bir Kar Yağar
12. Feryadı İsyanım
13. Mihriban
14. Ben Hep Seni Düşünürüm
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Bir of çeksem karşıki dağlara kayak tesisi kurulur 😃