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Bağıra Çağıra Söylemek Lazım: İçimizdeki Enerjiyi Dışarıya Çıkartacak 13 Nil Karaibrahimgil Şarkısı

etiket Bağıra Çağıra Söylemek Lazım: İçimizdeki Enerjiyi Dışarıya Çıkartacak 13 Nil Karaibrahimgil Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 22:25

Her zaman pozitifliği ile öne çıkan Nil Karaibrahimgil gerçekten de içinizdeki o sevgiyi, enerjiyi, umudu dışarıya çıkartıyor. İşte açıp bağıra çağıra eşlik etmeniz gereken en iyi şarkılarını derledik. Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Ben Aptal Mıyım

2. Kanatlarım Var Ruhumda

3. Seviyorum Sevmiyorum

4. Bütün Kızlar Toplandık

5. Peri

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6. Hadi İnşallah

7. Benden Sana

8. Bu Mudur?

9. Pırlanta

10. Cancağzım

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11. Kendime Teşekkür

12. Ben Buraya Çıplak Geldim

13. Kazablanka

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