Bağıra Çağıra Söylemek Lazım: İçimizdeki Enerjiyi Dışarıya Çıkartacak 13 Nil Karaibrahimgil Şarkısı
Bağıra Çağıra Söylemek Lazım: İçimizdeki Enerjiyi Dışarıya Çıkartacak 13 Nil Karaibrahimgil Şarkısı
Her zaman pozitifliği ile öne çıkan Nil Karaibrahimgil gerçekten de içinizdeki o sevgiyi, enerjiyi, umudu dışarıya çıkartıyor. İşte açıp bağıra çağıra eşlik etmeniz gereken en iyi şarkılarını derledik. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Ben Aptal Mıyım
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2. Kanatlarım Var Ruhumda
3. Seviyorum Sevmiyorum
4. Bütün Kızlar Toplandık
5. Peri
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6. Hadi İnşallah
7. Benden Sana
8. Bu Mudur?
9. Pırlanta
10. Cancağzım
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