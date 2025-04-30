Babası Müzisyen, 33 Dişi Var, Dünya Rekoruna Sahip: Kim Bu Şarkıcı?

Sana bir takım küçük ipuçları ve magazinsel bilgiler verdik. Testin sonunda ise dünyaca ünlü şarkıcımızı tahmin etmeni isteyeceğiz! Bakalım, verilen ipuçlarıyla bu ünlü ismi doğru tahmin edebilecek misin? Eğer tahminini doğru yaparsan, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

O zaman seni teste alalım :)