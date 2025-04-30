Babası Müzisyen, 33 Dişi Var, Dünya Rekoruna Sahip: Kim Bu Şarkıcı?
Sana bir takım küçük ipuçları ve magazinsel bilgiler verdik. Testin sonunda ise dünyaca ünlü şarkıcımızı tahmin etmeni isteyeceğiz! Bakalım, verilen ipuçlarıyla bu ünlü ismi doğru tahmin edebilecek misin? Eğer tahminini doğru yaparsan, yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!
O zaman seni teste alalım :)
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1. Çocukken oldukça kısaydı ve uzamak için basketbola başladı. Büyümesine yardımcı olabileceğini düşünmüş ama bir süre sonra bırakmış.
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2. Sanatçımız 15 yaşındayken, fazla banyo köpüğünü balkondan aşağıya attığı için bir polis memuru tarafından tutuklanmakla tehdit edilmiş.
3. Müzik onun tek yeteneği değil. Sanatçımız yazım konusunda gerçekten çok iyi!
4. Müzikte bir dünya rekoruna imza attı. 800 milyondan fazla dinlenen üç şarkıya sahip olan tarihteki ilk kadın şarkıcı oldu.
5. Başarıya odaklanmış biri olarak, sanatçımız yine herkesin önüne geçmek zorundaydı. Hatta bu kez, 33 dişiyle bir röntgen fotoğrafı paylaştı! Yani, bu da onun kırdığı bir başka rekor oldu. Gerçekten, sınır tanımıyor!
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6. 15 yaşında evden ayrıldı ve Londra' da arkadaşlarıyla beraber yaşadı.
7. Dünyaca ünlü yıldızımızın babası da müziğe tutkuyla bağlı bir isim. Hatta geçmişte bir rock grubunun üyelerindendi. Sanatçımız da küçük yaşlardan itibaren babasının müziklerini dinleyerek büyüdü. Haliyle, bu durum ona büyük ilham kaynağı oldu ve müzik yolculuğunda ona yön verdi.
8. Sanatçımız, henüz on bir yaşındayken okul korosuna katılmak istedi ama öğretmeni onun şarkı söyleyemediğini söyledi. Bugün sesi milyonlara ulaşıyor. Keşke her çocuk, yeteneğini keşfetmesine yardımcı olacak doğru öğretmenle karşılaşsa...
9. Amy Winehouse'un gittiği okula gitti.
10. Son olarak, Kim bu şarkıcı?
Maalesef doğru değil! Tekrar dener misin?
Doğru bildin! Şarkıcımız Dua Lipa...
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