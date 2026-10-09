"Babam, Ben Geldim Babam" Diyen Atilla Taş, Kızının Cenazesinde Yalnız Kaldı

Bir dönem şarkıları dillerden düşmeyen Atilla Taş, hayatının en ağır gününü yaşadı. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim Perşembe sabahı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde, 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Mezitli Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş burada toprağa verildi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Taş, kızının tabutuna sarılarak 'Babam, ben geldim babam' diye gözyaşı döktü. Yakınları acılı babayı teskin etmeye çalışırken Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de gözyaşlarına hakim olamadı.