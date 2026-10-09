article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Babam, Ben Geldim Babam" Diyen Atilla Taş, Kızının Cenazesinde Yalnız Kaldı

"Babam, Ben Geldim Babam" Diyen Atilla Taş, Kızının Cenazesinde Yalnız Kaldı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 23:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Atilla Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verdi. Tabuta sarılarak “Babam, ben geldim babam” diyen acılı babanın yanında sanat camiasından tanıdık bir yüz görülmedi. Bu tablo, 8 Ekim’de hayatını kaybeden Necla Uygur’un “Vefa sadece bir semt adı” sözünü yeniden akıllara getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ı Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ı Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verdi.

Bir dönem şarkıları dillerden düşmeyen Atilla Taş, hayatının en ağır gününü yaşadı. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim Perşembe sabahı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde, 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk annesi olan 34 yaşındaki Sezen Taş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Mezitli Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş burada toprağa verildi.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Taş, kızının tabutuna sarılarak 'Babam, ben geldim babam' diye gözyaşı döktü. Yakınları acılı babayı teskin etmeye çalışırken Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazede sanat camiasından tek bir tanıdık isim görüntülere yansımadı.

Cenazede sanat camiasından tek bir tanıdık isim görüntülere yansımadı.

Cenazeye Taş ailesinin yakınları katıldı. Ancak törenden yansıyan görüntülerde, Atilla Taş'ın uzun yıllar aynı sahneleri paylaştığı sanat camiasından tanıdık bir isim yer almadı.

Pek çok ünlü, acı haberin ardından sosyal medyadan başsağlığı mesajı paylaşmıştı. Ne var ki acılı babanın tabut başında camiasından kimseyi göremediği kareler kısa sürede gündem oldu.

Bu tabloya sessiz kalmayan isimlerden biri şarkıcı Lara oldu. Ünlülerin bu süreçteki tavrına sosyal medya hesabından tepki gösteren Lara, 'Bu kadar mı vefasızsınız? Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu?' diye sordu. Bir diğer paylaşımında ise 'Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?' ifadelerini kullandı.

Necla Uygur'un "Vefa sadece bir semt adı" sözleri yeniden gündeme geldi.

Necla Uygur'un "Vefa sadece bir semt adı" sözleri yeniden gündeme geldi.

Cenazenin ardından başlayan vefa tartışması, aynı günlerde hayata veda eden bir başka sanatçının sözlerini de hatırlattı.

Usta komedyen Nejat Uygur'un eşi, tiyatro sanatçısı Necla Uygur, 8 Ekim'de 89 yaşında hayatını kaybetmişti. Uygur, bir röportajında Kenan Işık'ın cenazesine katılmayan meslektaşlarını sert sözlerle eleştirmişti.

İnsanın gerekirse bir uçağa binip cenazeye gidebileceğini söyleyen usta sanatçı, yaşananları büyük bir vefasızlık olarak nitelendirmişti. Röportajın en çok konuşulan cümlesi ise şuydu: 'Vefa sadece bir semt adı.'

Necla Uygur'un camiaya yönelik bu eleştirisi, Atilla Taş'ın kızının cenazesinden yansıyan karelerle birlikte yeniden konuşulmaya başlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın