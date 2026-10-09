"Babam, Ben Geldim Babam" Diyen Atilla Taş, Kızının Cenazesinde Yalnız Kaldı
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Şarkıcı Atilla Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde 14. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ı Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verdi. Tabuta sarılarak “Babam, ben geldim babam” diyen acılı babanın yanında sanat camiasından tanıdık bir yüz görülmedi. Bu tablo, 8 Ekim’de hayatını kaybeden Necla Uygur’un “Vefa sadece bir semt adı” sözünü yeniden akıllara getirdi.
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Atilla Taş, 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ı Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verdi.
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Cenazede sanat camiasından tek bir tanıdık isim görüntülere yansımadı.
Necla Uygur'un "Vefa sadece bir semt adı" sözleri yeniden gündeme geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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