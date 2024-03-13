Az Bilinen Şarkıları Dinlemekten Daha Çok Keyif Alıyorsanız Bu 13 Şarkı Tam Size Göre
Az Bilinen Şarkıları Dinlemekten Daha Çok Keyif Alıyorsanız Bu 13 Şarkı Tam Size Göre
Popüler kültürün gazabına uğramış ve kafanızı çevirdiğiniz her yerde maruz kaldığınız şarkıları dinlemekten sıkıldıysanız az bilinen ama oldukça kaliteli şarkıları aşağıya bıraktık!
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1. Ezgi Erdoğan & Erden Erdoğan - Gecenin Gündüze Direnişi
2. Perdenin Ardındakiler - Vazgeçemedin Ondan
3. Deeperise & Patron & Yaprak Çamlıca - Unut Geçmişi (Official Video)
4. Evi Kapattım Güneye Kaçtım
5. Didomido - Arka Bahçe (ft. Ersin Gürler Akan)
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6. Toprak Özcan - deniz kızı (canlı akustik)
7. Talha Yıldırır - Hoşça Kalamam
8. Aksel - Sarhoş Saatler
9. Edip Akbayram - Hava Nasıl Oralarda
10. Sebebini Bilmeden
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11. Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz (Official Audio)
12. Bağzıları - Gitme Soğukta
13. Bozukçalar-Ellerini Ruhumdan Çek (Lyric Video)
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