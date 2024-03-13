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Az Bilinen Şarkıları Dinlemekten Daha Çok Keyif Alıyorsanız Bu 13 Şarkı Tam Size Göre

etiket Az Bilinen Şarkıları Dinlemekten Daha Çok Keyif Alıyorsanız Bu 13 Şarkı Tam Size Göre

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 12:04

Popüler kültürün gazabına uğramış ve kafanızı çevirdiğiniz her yerde maruz kaldığınız şarkıları dinlemekten sıkıldıysanız az bilinen ama oldukça kaliteli şarkıları aşağıya bıraktık!

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1. Ezgi Erdoğan & Erden Erdoğan - Gecenin Gündüze Direnişi

2. Perdenin Ardındakiler - Vazgeçemedin Ondan

3. Deeperise & Patron & Yaprak Çamlıca - Unut Geçmişi (Official Video)

4. Evi Kapattım Güneye Kaçtım

5. Didomido - Arka Bahçe (ft. Ersin Gürler Akan)

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6. Toprak Özcan - deniz kızı (canlı akustik)

7. Talha Yıldırır - Hoşça Kalamam

8. Aksel - Sarhoş Saatler

9. Edip Akbayram - Hava Nasıl Oralarda

10. Sebebini Bilmeden

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11. Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz (Official Audio)

12. Bağzıları - Gitme Soğukta

13. Bozukçalar-Ellerini Ruhumdan Çek (Lyric Video)

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