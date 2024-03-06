Ayrılıklarını Hala Kabullenemediğimiz Hepsi Grubunun Zamanın Ötesinde 13 Mükemmel Şarkısı
Ayrılıklarını Hala Kabullenemediğimiz Hepsi Grubunun Zamanın Ötesinde 13 Mükemmel Şarkısı
Kabul edelim, Türk müziğinde Hepsi grubunun yeri bir başkadır. Onlarla beraber dans ettiğimiz o kadar çok an var ki! Keşke ayrılmasalardı dediğimiz grubun bazı şarkıları hala favorimiz...
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1. Hepsi - Olmaz Oğlan
2. Hepsi - Üç Kalp
3. Hepsi - Yalan
4. Hepsi - Tempo
5. Hepsi - Aşk Sakızı
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6. Hepsi - Kalpsizsin
7. Hepsi - Her Şeye Rağmen
8. Hepsi - Saklambaç
9. Hepsi - Tik Tak
10. Hepsi - Hep Bana
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11. Hepsi - Dur Dur
12. Hepsi - Mum
13. Hepsi - Dün Tattın
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