Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ayrılıklarını Hala Kabullenemediğimiz Hepsi Grubunun Zamanın Ötesinde 13 Mükemmel Şarkısı

etiket Ayrılıklarını Hala Kabullenemediğimiz Hepsi Grubunun Zamanın Ötesinde 13 Mükemmel Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 19:02

Kabul edelim, Türk müziğinde Hepsi grubunun yeri bir başkadır. Onlarla beraber dans ettiğimiz o kadar çok an var ki! Keşke ayrılmasalardı dediğimiz grubun bazı şarkıları hala favorimiz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Hepsi - Olmaz Oğlan

2. Hepsi - Üç Kalp

3. Hepsi - Yalan

4. Hepsi - Tempo

5. Hepsi - Aşk Sakızı

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Hepsi - Kalpsizsin

7. Hepsi - Her Şeye Rağmen

8. Hepsi - Saklambaç

9. Hepsi - Tik Tak

10. Hepsi - Hep Bana

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Hepsi - Dur Dur

12. Hepsi - Mum

13. Hepsi - Dün Tattın

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?