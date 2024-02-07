Ayrılık Acına İyi Gelecek O Şarkı Hangisi?
Ayrılık Acına İyi Gelecek O Şarkı Hangisi?
Ayrılık acısını dindirecek, içindeki yangını söndürecek, yaralarını saracak o şarkı bu testin sonunda. Sen bize ilişkini anlat, biz sana şarkını söyleyelim!
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1. Ne kadar süredir birlikteydiniz?
2. Ayrılalı ne kadar oldu?
3. Peki onun en sevdiğin özelliği neydi?
4. Sizin ilişkinizde en iyi giden şey neydi?
5. Onu ne kadar sık özlüyorsun?
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6. Doğru söyle lütfen... Birileriyle görüşmeye başladın mı?
7. Ayrıldıktan sonra hiç konuştunuz mu?
8. Şu an onunla nerede olmak isterdin?
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