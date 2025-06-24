Ayrılığınızın Sevdaya Dahil Olduğunu Kanıtlıyoruz!

Bazı ayrılıklar gerçekten bitiş değildir. İçinde hala atan bir kalp, gözyaşına karışan bir gülümseme ve her şarkıda yankılanan bir isim var mı? İşte o ayrılıklar, sevdaya dahildir... Bu testte sana yalnızca eski bir aşkı değil, içindeki derin duyguları da hatırlatacağız.

Hazırsan, kalbinin sesiyle başlayalım.👇🏻