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Ayrılığınızın Sevdaya Dahil Olduğunu Kanıtlıyoruz!

etiket Ayrılığınızın Sevdaya Dahil Olduğunu Kanıtlıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 23:13

Bazı ayrılıklar gerçekten bitiş değildir. İçinde hala atan bir kalp, gözyaşına karışan bir gülümseme ve her şarkıda yankılanan bir isim var mı? İşte o ayrılıklar, sevdaya dahildir... Bu testte sana yalnızca eski bir aşkı değil, içindeki derin duyguları da hatırlatacağız.

Hazırsan, kalbinin sesiyle başlayalım.👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık! ilişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mıydı?

2. Yaşadığınız ilişki ne kadar romantikti?

3. En sevdiği rengi hala hatırlıyor musun?

4. Biraz derin konuşalım! Sizin ilişkinizdeki en büyük eksik neydi?

5. Son zamanlarda ilişkinizdeki iletişim nasıldı?

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6. Müzik zevkleriniz birbirine ne kadar benziyordu?

7. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mıydı?

8. Son olarak, ilişkinizin bitmesinde onun ne kadar payı var?

9. Gökhan Kırdar- Yerine Sevemem

10. Pinhani- Beni Al

11. Levent Yüksel- Beni Unutma

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miray soysal
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Sevda dedigin sey bazen sadece birinin aklında kalabilmeyi dilemektir