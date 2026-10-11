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Aynı İsmi Taşıyan Hükümlü Yerine 10 Gün Hapis Yatan Ali Süslü, Pardon Denilerek Tahliye Edildi

Aynı İsmi Taşıyan Hükümlü Yerine 10 Gün Hapis Yatan Ali Süslü, Pardon Denilerek Tahliye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 16:56
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Antalya'da emlak sektöründe çalışan Ali Süslü, 26 Temmuz'da bir polis memuru tarafından telefonla polis merkezine çağrıldı. Polis merkezine giden Süslü gözaltına alındı ve 10 günlük hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilmesine yol açan sebep, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir kişiydi. Hatayı fark eden kişi ise ne bir hakim ne de bir savcı oldu.

Kaynak - DHA

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Telefonla polis merkezine çağrıldı.

Telefonla polis merkezine çağrıldı.

47 yaşındaki Süslü, Konyaaltı'nda emlak sektöründe çalışıyor. 26 Temmuz'da bir polis memuru kendisini telefonla arayarak polis merkezine gelmesini istedi. Süslü, kısa süre önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen çağrıya uydu ve merkeze gittiğinde gözaltına alındı.

Adliyeden cezaevine gönderildi.

Adliyeden cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen Süslü, kesinleşmiş 10 günlük hapis cezası nedeniyle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Aranan kişi aslında Süslü ile aynı ismi taşıyan başka biriydi. Süslü, hakkında ne tür bir işlem yapıldığını sorduğunda polisten şu yanıtı aldığını söyledi:

'Sen kendi suçunu bilmiyor musun?'

Savcıyla görüşmesine izin verilmedi. Süslü, polislere, jandarmalara ve cezaevi görevlilerine kimlik bilgilerinin yanlış olduğunu defalarca anlattı.

İki kez acil servise götürüldü.

İki kez acil servise götürüldü.

Ameliyat bölgesinin pansumanını koğuştaki diğer mahkumlar değiştirdi. Süslü, cezaevinde kaldığı süre içinde ambulansla iki kez hastane acil servisine götürüldü. Bilmediği bir suç nedeniyle 10 gün yattığını ve masum olduğunu anlatmasına rağmen kimseyi ikna edemedi.

Hatayı 9. günde psikolog fark etti.

Hatayı 9. günde psikolog fark etti.

Rutin görüşme için Süslü ile konuşan psikolog, isimlerin aynı ancak T.C. kimlik numaralarının farklı olduğunu fark etti. Aranan hükümlü de Süslü gibi Adana doğumluydu, ancak adresleri birbirinden farklıydı. Süslü'ye 'Özür dileriz, bir hata oldu' denildi ve 10. günün sonunda tahliye edildi.

Süslü işini kaybetti, suç duyurusunda bulundu.

Süslü işini kaybetti, suç duyurusunda bulundu.

Cezaevinde geçen günlerin ardından işini ve sözleşmelerini kaybeden Süslü, hakkında dolandırıcılık söylentileri çıkarıldığını ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Avukatı Abdullah İlkkahraman aracılığıyla görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve hürriyeti tahdit suçlarından suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tazminat davası açmayı planlıyor.

İlkkahraman, yaşananları Ferhan Şensoy'un 'Pardon' oyununa benzetti. Müvekkilinin ifadesi alınmadan bir davetle götürülüp cezaevine konulduğunu söyledi. Süslü'nün daha önce de, üç ay kadar önce sabah 05.30'da evine yapılan bir baskının ardından polisin 'Pardon, özür dileriz' demesiyle sonuçlanan benzer bir olay yaşadığı aktarıldı.

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Süslü yaşanan skandalı anlattı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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