Aynı İsmi Taşıyan Hükümlü Yerine 10 Gün Hapis Yatan Ali Süslü, Pardon Denilerek Tahliye Edildi
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Antalya'da emlak sektöründe çalışan Ali Süslü, 26 Temmuz'da bir polis memuru tarafından telefonla polis merkezine çağrıldı. Polis merkezine giden Süslü gözaltına alındı ve 10 günlük hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilmesine yol açan sebep, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir kişiydi. Hatayı fark eden kişi ise ne bir hakim ne de bir savcı oldu.
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Telefonla polis merkezine çağrıldı.
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Adliyeden cezaevine gönderildi.
İki kez acil servise götürüldü.
Hatayı 9. günde psikolog fark etti.
Süslü işini kaybetti, suç duyurusunda bulundu.
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Süslü yaşanan skandalı anlattı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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