Aynı İsmi Taşıyan Hükümlü Yerine 10 Gün Hapis Yatan Ali Süslü, Pardon Denilerek Tahliye Edildi

Antalya'da emlak sektöründe çalışan Ali Süslü, 26 Temmuz'da bir polis memuru tarafından telefonla polis merkezine çağrıldı. Polis merkezine giden Süslü gözaltına alındı ve 10 günlük hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilmesine yol açan sebep, kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir kişiydi. Hatayı fark eden kişi ise ne bir hakim ne de bir savcı oldu.

Kaynak - DHA