Eski Eşinin Davaları Yüzünden Hapse Girdiğini Söylemişti: Survivor Yunus Emre'nin Cezası Bir Kez Daha Uzadı!

Asıl bomba son paylaşımda patladı. Yunus Emre'nin anlattığına göre cezaevine çağrı tebligatı bile gelmeden, polisin aramasıyla kendi isteğiyle teslim oldu. Ancak cezasının bitmesine bir ay kala, işlemediğini söylediği firar suçu gerekçesiyle süresine ekleme yapıldı.

Tahliye gününü beklerken bu kez de 'denetimde suç işlediği' gerekçesiyle 36 gün daha hapis cezası aldı. Paylaşımın büyük kısmı büyük harflerle yazılmıştı ve öfke her satırdan okunuyordu. 'Bu hukuksuzluğu ve haksızlığı Allah'a havale ediyorum' diyen eski yarışmacı, 'kendini Allah sananlar' dediği hakim ve savcılara seslendi, Silivri Adliyesi personeline de beddualar yağdırdı. Sözlerini ise tek cümleyle bağladı: 'Bakalım sizin adaletiniz mi Allah'ın adaleti mi?' Ek cezaya itiraz edilip edilmediğine dair ise henüz bir bilgi yok.