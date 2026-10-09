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Eski Eşinin Davaları Yüzünden Hapse Girdiğini Söylemişti: Survivor Yunus Emre'nin Cezası Bir Kez Daha Uzadı!

Eski Eşinin Davaları Yüzünden Hapse Girdiğini Söylemişti: Survivor Yunus Emre'nin Cezası Bir Kez Daha Uzadı!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 08:20
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Survivor'ın olay isimlerinden Yunus Emre Özden'den bu kez cezaevinden kötü bir haber geldi. Tahliye gününü sayan eski yarışmacının cezası bir kez daha uzadı. Hesabından yapılan öfke dolu paylaşım ise kısa sürede konuşulmaya başladı. Peki Yunus Emre Özden neden cezaevinde, ne kadar daha içeride kalacak?

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Yunus Emre Özden, Survivor'da topladığı cezalarla Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran isimdi.

Yunus Emre Özden, Survivor'da topladığı cezalarla Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran isimdi.

Silivrili sporcu, ekran macerasına Survivor 2020'de Gönüllüler takımıyla başladı. Asıl fırtınayı ise All Star 2024'te kopardı. Küfür ve kural ihlalleri yüzünden peş peşe ödül cezası alan Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'nın 'Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz' sitemi hala akıllarda. Ilıcalı'nın 'Senin düzelme şansın sıfır' çıkışı da cabası. O günlerde eşi Beria Özden de onu savunan paylaşımlarıyla en az Yunus Emre kadar konuşuluyordu, onun 21 ödül cezası aldığını yazıp yapıma açıkça sitem etmişti. Ancak masal uzun sürmedi. Çift yollarını ayırdı, aradaki gerginlik de mahkeme koridorlarına taşındı.

Yunus Emre Özden neden cezaevinde sorusunu, eski eşinin açtığı davaları işaret ederek yanıtlamıştı.

Yunus Emre Özden neden cezaevinde sorusunu, eski eşinin açtığı davaları işaret ederek yanıtlamıştı.

Ünlü yarışmacının parmaklıklar ardında olduğu mart ayında ortaya çıktı. Aynı günlerde Survivor'dan yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanmıştı. Eski eşi Beria Gözen'in ikisini cezaevi üzerinden iğneleyen paylaşımı ise yangına körükle gitti. Yunus Emre'nin cevabı gecikmedi. Instagram'dan yapılan açıklamada, hayatına 'musallat olan' kişinin açtığı davalar yüzünden 'denetimli serbestlik ihlali' suçundan hüküm giydiğini söyledi. Eski eşinin sözleşmesi olmasına rağmen 'prim amaçlı' paylaşımlar yaptığını öne sürüp hukuki süreç başlattığını da duyurdu. Davaların içeriğine ve cezanın süresine dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yunus Emre Özden'in cezası önce firar gerekçesiyle, ardından da 36 gün daha uzatıldı.

Yunus Emre Özden'in cezası önce firar gerekçesiyle, ardından da 36 gün daha uzatıldı.

Asıl bomba son paylaşımda patladı. Yunus Emre'nin anlattığına göre cezaevine çağrı tebligatı bile gelmeden, polisin aramasıyla kendi isteğiyle teslim oldu. Ancak cezasının bitmesine bir ay kala, işlemediğini söylediği firar suçu gerekçesiyle süresine ekleme yapıldı.

Tahliye gününü beklerken bu kez de 'denetimde suç işlediği' gerekçesiyle 36 gün daha hapis cezası aldı. Paylaşımın büyük kısmı büyük harflerle yazılmıştı ve öfke her satırdan okunuyordu. 'Bu hukuksuzluğu ve haksızlığı Allah'a havale ediyorum' diyen eski yarışmacı, 'kendini Allah sananlar' dediği hakim ve savcılara seslendi, Silivri Adliyesi personeline de beddualar yağdırdı. Sözlerini ise tek cümleyle bağladı: 'Bakalım sizin adaletiniz mi Allah'ın adaleti mi?' Ek cezaya itiraz edilip edilmediğine dair ise henüz bir bilgi yok.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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