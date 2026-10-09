Eski Eşinin Davaları Yüzünden Hapse Girdiğini Söylemişti: Survivor Yunus Emre'nin Cezası Bir Kez Daha Uzadı!
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Survivor'ın olay isimlerinden Yunus Emre Özden'den bu kez cezaevinden kötü bir haber geldi. Tahliye gününü sayan eski yarışmacının cezası bir kez daha uzadı. Hesabından yapılan öfke dolu paylaşım ise kısa sürede konuşulmaya başladı. Peki Yunus Emre Özden neden cezaevinde, ne kadar daha içeride kalacak?
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Yunus Emre Özden, Survivor'da topladığı cezalarla Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkaran isimdi.
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Yunus Emre Özden neden cezaevinde sorusunu, eski eşinin açtığı davaları işaret ederek yanıtlamıştı.
Yunus Emre Özden'in cezası önce firar gerekçesiyle, ardından da 36 gün daha uzatıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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