Aynı Eve Çıkmadan Önce Mutlaka Konuşulması Gereken 10 Konu

Kira, aidat, elektrik, su, internet ve market alışverişi derken ortak yaşamın küçük bir muhasebe departmanı olduğunu kısa sürede fark edebilirsin. Her şeyi yarı yarıya mı ödeyeceksiniz yoksa gelir durumuna göre farklı bir paylaşım mı yapacaksınız? Burada önemli olan ev arkadaşın ve senin için adil bulduğu bir sistem oluşturmak. Çünkü ay sonunda ben geçen hafta deterjan da almıştım hesabına girmek pek kimsenin hayalindeki ev arkadaşlığı değil.