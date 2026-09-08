Aynı Eve Çıkmadan Önce Mutlaka Konuşulması Gereken 10 Konu
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Yakın arkadaşla, sevgiliyle eve çıkma fikri herkesin hayalidir itiraf edelim. Bu hayalde hep beraber yenen yemekler, pijama partileri, beraber keyif kahveleri düşünülür genelde. Gel gelelim bunun arka planına... Ortak masraflar, bulaşıklar, temizlik derken kimsenin düşünmediği biiir sürü konu yer alır. Endişelenme seni yeni ev heyecanında yalnız bırakmıyoruz ve bu konuları senin için derliyoruz. Hadi göz atalım!
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1. Kirayı bölüşürüz demek güzel de nasıl bölüşüyoruz?
2. Temizlik konusunda herkesin temiz anlayışı aynı olmayabilir.
3. Misafir meselesi evin gizli ama en büyük krizlerinden biridir.
4. Aynı evde yaşamak her dakika beraber olmak anlamına gelmez baştan anlaşalım.
5. Evde sessizlik kaçta başlıyor?
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6. Market alışverişinde ben bundan yemiyorum dönemi başlayabilir.
7. Eşya savaşı çıkmadan önce bazı konuların konuşulması gerek.
8. Evcil hayvan konusu ben kedileri severim demek kadar basit olmayabilir.
9. Sorun çıktığında susuyor muyuz, konuşuyor muyuz?
10. Ayrılma ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etme.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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