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Aynı Eve Çıkmadan Önce Mutlaka Konuşulması Gereken 10 Konu

etiket Aynı Eve Çıkmadan Önce Mutlaka Konuşulması Gereken 10 Konu

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
08.09.2026 - 13:16
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Yakın arkadaşla, sevgiliyle eve çıkma fikri herkesin hayalidir itiraf edelim. Bu hayalde hep beraber yenen yemekler, pijama partileri, beraber keyif kahveleri düşünülür genelde. Gel gelelim bunun arka planına... Ortak masraflar, bulaşıklar, temizlik derken kimsenin düşünmediği biiir sürü konu yer alır. Endişelenme seni yeni ev heyecanında yalnız bırakmıyoruz ve bu konuları senin için derliyoruz. Hadi göz atalım!

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1. Kirayı bölüşürüz demek güzel de nasıl bölüşüyoruz?

Kira, aidat, elektrik, su, internet ve market alışverişi derken ortak yaşamın küçük bir muhasebe departmanı olduğunu kısa sürede fark edebilirsin. Her şeyi yarı yarıya mı ödeyeceksiniz yoksa gelir durumuna göre farklı bir paylaşım mı yapacaksınız? Burada önemli olan ev arkadaşın ve senin için adil bulduğu bir sistem oluşturmak. Çünkü ay sonunda ben geçen hafta deterjan da almıştım hesabına girmek pek kimsenin hayalindeki ev arkadaşlığı değil.

2. Temizlik konusunda herkesin temiz anlayışı aynı olmayabilir.

Senin için gayet temiz olan ev başkası için bir kaos olabilir bunu bilemeyiz... Bu yüzde bulaşık, çamaşır, banyo temizliği, süpürme ve çöp çıkarma gibi işleri nasıl paylaşacağınızı konuşmanın çok faydasını görürsün. İsterseniz görevleri bölüşebilir, isterseniz haftalık olarak değiştirebilirsiniz. Önemli olan bir kişinin sürekli evin görünmez temizlik görevlisine dönüşmemesi.

3. Misafir meselesi evin gizli ama en büyük krizlerinden biridir.

Bugün arkadaşım gelecek, haftaya kardeşim bizle kalacak derken evin bir anda gizli bir otele dönüşmüş olabilir. Belki bu durumdan rahatsız olmayabilirsin ama kişisel alanında sakinlik isteyenler için kritik bir konu. Elbette misafiriniz olacak ama kimse aslında iki kişi çıktığı evde üç kişi yaşadığı gerçeğiyle yüzleşmek istemez.

4. Aynı evde yaşamak her dakika beraber olmak anlamına gelmez baştan anlaşalım.

Birlikte yaşayınca her akşam birlikte salonda oturmak zorunda değilsiniz bunu bir netleştirelim. Bazen yalnız film izlemek, oyun oynamak, kitap okumak veya yalnızca sessizce oturmak isteyebilirsin. Bunun karşı tarafa karşı bir tavır olmadığını baştan konuşmak işleri çok rahatlatır. Evde herkesin kendine ait bir köşesinin veya yalnız kalabileceği zamanların olması ikili ilişkiniz için çok önemli. Sonuçta aynı çatı altında olmak güzel ama ara sıra kendi dünyana çekilmek de hakkın.

5. Evde sessizlik kaçta başlıyor?

Biriniz gece kuşu biriniz uykucu şirinseniz aman dikkat. Herkesin yaşam düzeni aynı olmayabilir sen gece ikide mutfakta tost yaparken arkadaşın onda ışıkları kapatıyor olabilir. Biri uyuyor diye diğeri de evde hiç kımıldamadan yaşayacak demek değil tabi ki bu. Bu konuyu önceden netleştirmeniz ev düzeni ve sizin için çok daha sağlıklı olacaktır.

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6. Market alışverişinde ben bundan yemiyorum dönemi başlayabilir.

Başlarda hiç fark edilmez ama zamanla en can sıkıcı konulardan biri olabilir. Ortak alışveriş yapıyorsanız zamanla bunu neden aldın ben yemiyorum tepkisi gelebilir bizden söylemesi. Her şeyi ortak almak yerine temel şeyleri ortak alıp keyfi alışverişleri şahsi harcamaya ayırmak bu süreçte en sağlıklısı olabilir.

7. Eşya savaşı çıkmadan önce bazı konuların konuşulması gerek.

Sen bir pinterest salonu hayal ederken ev arkadaşın aynı şeyi istemiyor olabilir. Hele bir de iki taraf da önceki eşyasını getirecekse bu konuyu baştan çözmek gerekir. Ortak alanlarda ne nerden alınacak, nasıl getirilecek, nereye konacak önceden netleştirin. Burada önemli olan gün sonunda ikinizin de mutlu ve rahat hissetmesi.

8. Evcil hayvan konusu ben kedileri severim demek kadar basit olmayabilir.

Evde evcil hayvanın varsa veya ileride sahiplenme fikri varsa yalnızca sorun olmaz ya severim demek yetmeyebilir. Tüy, koku, mobilyalara çıkma veya yatak odasına girme gibi konularda hassasiyetin varsa önden söylemen oldukça önemli. Ayrıca ortak bir sahiplenme olacaksa evcil hayvana karşı alacağın bakım sorumluluklarını da ekstra detaylıca düşünmek gerekir.

9. Sorun çıktığında susuyor muyuz, konuşuyor muyuz?

Aynı evde yaşarken bazen birbirinize sinirlenmeniz oldukça normal. Önemli olan rahatsız olduğunuz konuları biriktirip üç ay sonra kayıp bir çorap üzerinden patlamamak. Küçük sorunları zamanında ve sakin bir şekilde konuşabilmek ortak yaşamı çok daha konforlu hale getirir. Karşındakinin hatasını söylemek kadar kendi alışkanlıklarının da zaman zaman rahatsız edici olabileceğini kabul etmen de gerekiyor tabi.

10. Ayrılma ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etme.

Kimse aynı eve çıkarken ayrılmayı veya farklı bir eve taşınmayı tabi ki düşünmek istemez. Ama eğer gün sonunda sağlıklı olan evleri ayırmaksa burada en büyük sorun kimin neyi aldığı oluyor. Başta bunları not etmek belki yanlış anlaşılabilir ama eve alınan kalıcı eşyaların tutarını ve ya kimin aldığını bir kenara not etmekte fayda var.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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