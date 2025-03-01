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'Aynalı Tahir'in Yönetmeniydi: 55 Yaşındaki Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti

'Aynalı Tahir'in Yönetmeniydi: 55 Yaşındaki Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
01.03.2025 - 14:05

Aynalı Tahir ve Bez Bebek gibi birçok başarılı dizinin yönetmenliğini yapan 55 yaşındaki Erhan Baytimur yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmenin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı projelerin yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber geldi.

Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı projelerin yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber geldi.

Baytimur pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.

Baytimur pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.

Saraçoğlu, 'Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden 'Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…' diyerek acı haberi duyurdu.

Yumuşak doku kanserine yakalanan Baytimur'un son dönemde geçirdiği enfeksiyonu yenemediği ve yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur'la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı var.

2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur'la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı var.

1970 yılında Malatya'da dünyaya gelen Erhan Baytimur, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında 158 bölüm süren 'Aynalı Tahir' dizisini yöneten Baytimur, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'İpsiz Recep', 'Aşkına Eşkıya', 'El Gib' ve 'Deli Divane' gibi yapımlara da imza attı.

Sinema alanında ise 2017'de 'Bordo Bereliler Suriye', 2018'de 'Bordo Bereliler 2: Afrin' ve 2019'da 'Çat Kapı Aşk' filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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