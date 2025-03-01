'Aynalı Tahir'in Yönetmeniydi: 55 Yaşındaki Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti

Saraçoğlu, 'Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden 'Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…' diyerek acı haberi duyurdu.

Yumuşak doku kanserine yakalanan Baytimur'un son dönemde geçirdiği enfeksiyonu yenemediği ve yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.