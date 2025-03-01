'Aynalı Tahir'in Yönetmeniydi: 55 Yaşındaki Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti
'Aynalı Tahir'in Yönetmeniydi: 55 Yaşındaki Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti
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Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, İpsiz Recep, Bez Bebek, Deli Divane ve Bordo Bereliler gibi birbirinden başarılı projelerin yönetmeni Erhan Baytimur'dan acı haber geldi.
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Baytimur pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.
2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur'la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı var.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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