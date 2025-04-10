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Aynalarda Oluşan O Küçük Siyah Lekelerin Sebebi Ne?

Aynalarda Oluşan O Küçük Siyah Lekelerin Sebebi Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 10:53

Bazen aynaya bakarken gördüğünüz şey sadece siz olmazsınız. Kenarlardan başlayıp içeriye doğru ilerleyen o siyahımsı lekeler, sanki gizemli bir hikayenin parçasıymış gibi gözünüzü takılır. İlk başta toz, diş macunu lekesi ya da küf sanabilirsiniz ama ne kadar silerseniz silin, asla geçmez. Bu yüzden bazıları işin içine doğaüstü yorumlar bile katabiliyor. Ama korkmayın, ortada ne hayalet var ne de gizli bir mesaj, sadece aynanız çürümeye başlamış olabilir.

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Bu lekelerin ardındaki teknik terim “ayna çürümesi” yani “mirror rot” olarak biliniyor.

Bu lekelerin ardındaki teknik terim “ayna çürümesi” yani “mirror rot” olarak biliniyor.

Aslında modern aynalar, sadece camdan ibaret değil; onların arkasında oldukça hassas bir yapı var. Genellikle camın arkasına sıvı halde gümüş kaplanır, üzerine de oksitlenmeyi önlemek amacıyla bir bakır tabaka eklenir ve son olarak bir boya katmanı ile kaplanır. 

Işığın bu metal yüzeye çarpıp düzgün bir şekilde yansıması sayesinde net görüntüler elde ederiz. Ancak zamanla bu gümüş katman, özellikle nemli ortamlarda, yavaş yavaş oksitlenmeye yani paslanmaya başlar ve böylece o sinir bozucu siyah lekeler ortaya çıkar.

“Benim aynamda neden sadece kenarlar kararıyor?” diyorsanız, işte sebebi tam da burada.

“Benim aynamda neden sadece kenarlar kararıyor?” diyorsanız, işte sebebi tam da burada.

Çürüme genellikle aynanın kenarlarında başlar çünkü nemin içeri sızması en kolay yerler tam da buralardır. Eğer aynanın kenarları iyi kapatılmamışsa ya da zamanla çerçevesi gevşemişse, su bu noktalardan içeriye sızar ve gümüş katmana ulaşır. 

Özellikle banyo aynalarında bu durum çok daha sık görülür çünkü ortam zaten sürekli buharlı ve nemli. Ayrıca kullanılan temizlik ürünlerinin aynada kurumaya bırakılması da çürümeyi hızlandırabilir. Yani aynayı temizlemekle kalmamalı, üstünde kalan damlacıkları da mutlaka kurulayarak almalısınız.

Bu lekelerden kurtulmak mümkün mü, yoksa ayna tamamen kayıp mı?

Bu lekelerden kurtulmak mümkün mü, yoksa ayna tamamen kayıp mı?

Eğer aynanız sizin için çok kıymetliyse, iyi haber şu: Resilvering yani yeniden gümüşleme işlemi ile aynanın arkası kimyasal olarak yenilenebilir. Tabii bu işlem her aynada uygulanabilir olmayabilir, özellikle modern ve ucuz aynalarda maliyet, aynanın kendisinden fazla olabilir. 

Alternatif olarak, aynanızı bir çerçeveyle korumaya alabilir ve nemle olan temasını en aza indirebilirsiniz. Yeni bir ayna alacaksanız, alüminyum kaplamalı ya da özel koruyucu boyalı modelleri tercih etmeniz bu sorunu gelecekte yaşamanızı engelleyebilir. 

Yani her şey tamamen kimyasal bir sürecin ürünü. Nem, zamanla gümüş katmanı içten içe paslandırıyor ve ortaya bu ayna çürümesi dediğimiz durum çıkıyor. Bunu önlemenin yolu aynayı kuru tutmak, kenarlarını korumak ve temizlik sonrası mutlaka kurulamak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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