Aynalarda Oluşan O Küçük Siyah Lekelerin Sebebi Ne?
Aynalarda Oluşan O Küçük Siyah Lekelerin Sebebi Ne?
Bazen aynaya bakarken gördüğünüz şey sadece siz olmazsınız. Kenarlardan başlayıp içeriye doğru ilerleyen o siyahımsı lekeler, sanki gizemli bir hikayenin parçasıymış gibi gözünüzü takılır. İlk başta toz, diş macunu lekesi ya da küf sanabilirsiniz ama ne kadar silerseniz silin, asla geçmez. Bu yüzden bazıları işin içine doğaüstü yorumlar bile katabiliyor. Ama korkmayın, ortada ne hayalet var ne de gizli bir mesaj, sadece aynanız çürümeye başlamış olabilir.
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Bu lekelerin ardındaki teknik terim “ayna çürümesi” yani “mirror rot” olarak biliniyor.
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“Benim aynamda neden sadece kenarlar kararıyor?” diyorsanız, işte sebebi tam da burada.
Bu lekelerden kurtulmak mümkün mü, yoksa ayna tamamen kayıp mı?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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