Aynalarda Oluşan O Küçük Siyah Lekelerin Sebebi Ne?

Aslında modern aynalar, sadece camdan ibaret değil; onların arkasında oldukça hassas bir yapı var. Genellikle camın arkasına sıvı halde gümüş kaplanır, üzerine de oksitlenmeyi önlemek amacıyla bir bakır tabaka eklenir ve son olarak bir boya katmanı ile kaplanır.

Işığın bu metal yüzeye çarpıp düzgün bir şekilde yansıması sayesinde net görüntüler elde ederiz. Ancak zamanla bu gümüş katman, özellikle nemli ortamlarda, yavaş yavaş oksitlenmeye yani paslanmaya başlar ve böylece o sinir bozucu siyah lekeler ortaya çıkar.