Ayaz'ın MasterChef İtirafından KPSS Öğrencisinin Milyoner Sitemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ayaz'ın MasterChef İtirafından KPSS Öğrencisinin Milyoner Sitemine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Temmuz Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İnci Taneleri'nde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka, diziye dahil olmadan hemen önce önemli bir spoiler vermişti. Bu kez temkinli davranan Aka, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yerli Leonardo DiCaprio'muz Arda Kural Eyvah Kızım Büyüdü, Lise Defteri ve Emret Komutanım gibi 2000'lerin başında fazlasıyla popüler olmuş pek çok dizide rol almıştı. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle oyunculuktan uzak kalan Arda Kural, ünlü uzman klinik psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk olarak hakkında merak edilenleri yanıtladı.
3. Arto ve Bircan Bali'yle yaptığı magazin programından olaylı bir şekilde ayrılan Seren Serengil, televizyon dünyasındaki serüveni hakkında şok açıklamalarda bulundu.
4. 'Kim Milyoner Olmak İster?' televizyon programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve seyirci arasında espirili bir diyalog gerçekleşti.
5. TV ekranlarının sevilen dizisi Geniş Aile, Cevahir ve Ulvi karakterlerine odaklanacak spin-off filmiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına başlanan filmden gelen ilk kare, Geniş Aile hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı andan bu yana ekranların en sevilen yemek yarışması olmayı başlayan MasterChef'te yeni sezon başladı. Yarışmaya katılan hemen her yarışmacı da kendini göstermeyi başardı ve kariyerinde ilerlemeye başladı. Yarışmaya 2022 yılında katılarak 3. olmayı başaran ve şimdilerde kendine ait bir restoranı olan Ayaz Geçer de kariyerinde önemli bir yere sahip Mehmet Şef'le ilgili itirafta bulundu.
7. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sezona ara verdi. Bu sezon da Müge Anlı birçok cinayeti ve kaybı işledi. Programda cinayeti itiraf eden zanlılara tanık olduk. İşte o anlar...
8. Kızıl Goncalar sezon arası verdi ama dizi ile ilgili kullanıcılar yazıp çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin baktığı tablonun değişmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
9. Onu ekranlarda görmeyi çok özledik! Keşke başka bir şey isteseymişiz! Tolga Çevik'in sunumuyla Tolgshow Filtresiz artık televizyonda yayınlanacak.
10. Ali İhsan Varol hafta içi her gün, tv100 ekranlarında yayınlanacak Alfa Petek yarışmasını akım videosu ile duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Yeni sezonun ne getireceğini tahmin etmek zor olsa da, Bahar'ın güçlü başlangıcı ve izleyicilerin merakla beklediği Eylül ayı, yeni sezonun heyecanını artırıyor. Nil Sude Albayrak, canlandırdığı Seren karakterinden uzaklaştı ve Onedio'da "Basar mısın, basmaz mısın?" oyununu oynadı. Bakın, ne itiraflarda bulundu?
12. Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz akşam bir yarışmacıya sorulan sorunun KPSS düzeyinde olduğunu söyleyen bir öğrenci sosyal medya üzerinden isyan etti.
13. Bir sezonu geride bırakırken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında en çok konuşulan olaylar ve cinayetleri hatırlayalım!
14. MasterChef Türkiye'de düelloya kalan Deniz, daha önce Mehmet Şef'i sinirlendirdiği anlarla gündem olmuştu. Şimdi de rakip yarışmacılara karşı iddialı sözleri ile konuşuluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın