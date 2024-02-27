Ayaklı Gazete Ödülleri Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Oylarınızla Belirliyoruz!

Ayaklı Gazete Ödülleri töreni çok konuşulan törenlerden bir tanesi oldu. 26 Şubat akşamı gerçekleşen gecede ödüller sahiplerini buldu.

Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla seçiyoruz.

Hazırsanız, hadi başlayalım!