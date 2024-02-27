Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Ayaklı Gazete Ödülleri Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Oylarınızla Belirliyoruz!

Ayaklı Gazete Ödülleri Gecesinin En Şık ve Rüküş İsimlerini Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.02.2024 - 12:15

Ayaklı Gazete Ödülleri töreni çok konuşulan törenlerden bir tanesi oldu. 26 Şubat akşamı gerçekleşen gecede ödüller sahiplerini buldu. 

Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecenin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla seçiyoruz.

Hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Esra Bilgiç:

1. Esra Bilgiç:

2. Afra Saraçoğlu:

2. Afra Saraçoğlu:

3. Birce Akalay:

3. Birce Akalay:

4. Doğukan Güngör:

4. Doğukan Güngör:

5. Dilan Çiçek Deniz:

5. Dilan Çiçek Deniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bilal Yiğit Koçak:

6. Bilal Yiğit Koçak:

7. Özge Törer:

7. Özge Törer:

8. Oğuzhan Koç:

8. Oğuzhan Koç:

9. Esra Erol:

9. Esra Erol:

10. Derya Uluğ:

10. Derya Uluğ:
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Başak Gümülcinelioğlu:

11. Başak Gümülcinelioğlu:

12. Aslıhan Karalar:

12. Aslıhan Karalar:

13. Enes Koçak:

13. Enes Koçak:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?